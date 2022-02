Una serie di news riguardanti Ambra Lombardo e Kikò Nalli hanno riportato alla ribalta del mondo del Gossip i due ex gieffini. La professoressa, recentemente ha annunciato, di aver accettato la proposta di matrimonio del suo fidanzato Lorenzo Cascino, ma nel suo momento di massima felicità ha dovuto fare i conti con alcune affermazioni che l'hair-stylist ha fatto nei giorni scorsi.

L'ex marito di Tina Cipollari ha infatti detto senza mezzi termini di non essere più interessato a sapere nulla di Ambra, con cui ha chiuso in malo modo. Parole che evidentemente non sono passate inosservate alla siciliana, che ha replicato via social.

La replica di Ambra all'hair-stylist

'Cancellata? Cit.???', ha esordito Ambra in un sua Instagram Story in cui non tagga esplicitamente Kikò ma riporta le sue parole. 'Ma se sono stata implorata in tutte le lingue e le salse per mesi, con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere, messaggi di fumo, poste sotto casa a Milano e in Sicilia...', ha poi proseguito Lombardo rincarando la dose. Insomma, la professoressa ha svelato Nalli avrebbe cercato in tutti i modi di recuperare la storia d'amore durata circa un anno dopo la fine del Grande Fratello 16, trasmissione nella quale era sbocciato l'amore tra i due.

Alcuni giorni fa, Kikò aveva dato una versione totalmente differente della questione, affermando appunto che quando una storia d'amore termina, lui chiude in maniera netta cancellando l'ex.

Inoltre, l'hair-stylist aveva aggiunto di non voler nemmeno sapere dove si trovi Ambra.

Il consiglio di Ambra a chi non accetta la fine di una storia

'Un consiglio a tutti gli uomini che non sanno accettare la fine di una storia: non vi rende maschi calunniare e malignare su una ex', ha scritto Ambra, concludendo che a suo avviso un vero uomo sarebbe colui che si congeda con "decoro, eleganza e dignità" da una donna.

Insomma, ognuno dei due membri della ex coppia ha ora espresso la propria opinione sulla fine del rapporto.

Toltasi qualche sassolino dalla scarpa, Ambra può ora dedicarsi alla sua storia d'amore che la porta spesso negli Stati Uniti d'America, visto che nel paese a stelle e strisce il suo fidanzato Lorenzo Cascino concluderebbe spesso affari. Ben presto per Ambra sarà il momento di organizzare le nozze e a quel punto non vi sarà più tempo per pensare a quel che è accaduto all'interno della casa più spiata d'Italia e fuori.