Deciso e risoluto, Kikò Nalli sembra essere certo che, nella sua vita, non debba esserci più spazio per Ambra Lombardo. I due si sono conosciuti ed innamorati durante la partecipazione al Grande Fratello 16, che vedeva quell'anno come conduttrice Barbara d'Urso. La loro relazione aveva fatto sognare il pubblico del reality ma, poco dopo un anno, è finita. Non è stato un addio pacifico, ma piuttosto Kikò e Ambra hanno continuato a tirarsi frecciatine social, ma a dare l'affondo finale è stata la professoressa Ambra che ha insinuato il dubbio di un interesse ancora vivo di Nalli per l'ex moglie Tina Cipollari.

Ad oggi l'hair-stylist ha 'cancellato' completamente e definitivamente la sua ex fidanzata.

La professoressa 'cancellata' dalla vita dell'ex di Tina Cipollari

'Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva', ha detto senza troppi giri di parole Kikò Nalli parlando di Ambra in una lunga intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo'. Parole dure ma senza dubbio chiare quelle usate dall'hair-stylist nei riguardi della donna che le aveva fatto battere il cuore mentre si trovava tra le mura della casa di CineCittà. Ad oggi, però, i rapporti tra i due si sono bruscamente interrotti, tanto più che adesso Ambra ha un nuovo amore ed è felice al fianco di Lorenzo Cascino, con il quale presto dovrebbe anche convolare a nozze.

Kikò è concentrato sulla sua carriera lavorativa che lo ha condotto in Albania, dove una tv l'ha ingaggiato per un progetto riguardante il mondo della bellezza. E a questo punto, Nalli non ha perso occasione per tirare una frecciatina a Federico Fashion Style, che sempre più spesso è in tv e spopola sui social. 'Gli auguro di godersi il successo, ma di far confluire la sua popolarità in qualcosa di concreto che gli dia continuità', ha detto l'ex di Tina al suo 'collega', ribadendo che anche lui è stato in tv ma non ha mai trascurato la sua professionalità.

Una donna misteriosa nella vita di Kikò

A seguirlo nella sua carriera c'è una donna misteriosa. Il cuore di Kikò, infatti, batte per qualcuno ma l'identità della sua nuova fidanzata, che non appartiene al mondo dello spettacolo, è al momento top secret. I due stanno insieme da qualche mese ma si sono conosciuti ben tredici anni fa in un concorso di bellezza.

Poi galeotta è stata una cena di amici in comune a cui entrambi hanno preso parte poco prima di Natale.

Anche la donna misteriosa di Kikò ha dei figli nati da una relazione precedente e ciò è un altro punto che li accomuna. Nalli, che ha tre maschi nati dal matrimonio con la vulcanica opinionista di Uomini e Donne, si sente capito dalla nuova fidanzata con cui le cose procedono bene tanto che diventa per lui sempre più importante.