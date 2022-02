Venerdì 18 febbraio, su Rai 2, è cominciata una nuova stagione della trasmissione tv Belve. Intervistata dalla conduttrice Francesca Fagnani, Pamela Prati ha confidato di essere rimasta senza lavoro dopo il caso legato a Mark Caltagirone. Per questo motivo la showgirl ha raccontato che aveva anche scritto una lettera a Maria De Filippi per chiederle un aiuto sul piano lavorativo, anche se - secondo quanto affermato - non avrebbe ricevuto alcuna risposta.

Il racconto di Pamela Prati

Prati è stata interpellata dalla conduttrice sui propri pregi e difetti, rispondendo: "Sono molto altruista, generosa e dolce.

Un difetto? Sono permalosa e impulsiva".

Poi Pamela Prati ha spiegato che dopo il "caso Mark Caltagirone” ha avuto diverse difficoltà sul piano professionale: "Ci sono alti e bassi. Ed è anche vero che ho detto di essere stata trattata come una divinità al Bagaglino e una reietta adesso. Ultimamente non sono stati molto carini con me. Un’artista in generale è un essere umano e la vive come tutti, quindi con alti e bassi, momenti di grande gioia e di grande sconforto".

A tal proposito Prati ha poi rivelato alla conduttrice di Belve, di avere inviato in passato pure una lettera a Maria De Filippi: "La stimo tantissimo. A lei chiedevo con grande umiltà di darmi una mano. Perché pur di uscire da quel momento mio buio, avrei lavorato anche in redazione, anche a spostare soltanto le fotocopie.

Le ho mandato dei fiori e il mio libro, così magari poteva conoscermi meglio. Mi è dispiaciuto che non ho mai avuto una risposta. Vorrei sapere se almeno i fiori sono stati di suo gradimento. Perché se c’è una cosa in cui sono bravissima è scegliere i fiori".

Pamela Prati: ‘Non mi chiama più nessuno adesso’

Durante l’intervista Pamela Prati ha ammesso che recentemente non viene più chiamata per lavoro.

A tal proposito, la 62enne ha rivelato di essere rimasta delusa da alcune persone che dopo il caso di “Mark Caltagirone” potevano aiutarla ma non l'hanno fatto.

A quel punto la conduttrice di Belve ha chiesto alla showgirl come faccia ad andare avanti senza un lavoro, la risposta della showgirl sarda è stata: "Intanto io ho la mia pensione, poi compongo delle canzoni, ma lì non c’è nessun guadagno. E vivo di quello che ho guadagnato in passato. Più che fatica, mi dispiace ed è faticoso psicologicamente. Il lavoro che avevo prima non ce l’ho più e non mi chiama più nessuno adesso".