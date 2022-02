Tensione nella scuola di Amici 2022 e Raimondo Todaro potrebbe rischiare il posto. E' questo il clamoroso retroscena legato al talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto con successo alla sua ventunesima edizione di messa in onda.

Una delle novità di quest'anno porta proprio il nome di Raimondo Todaro che è entrato a far parte del cast di insegnanti di ballo della scuola. E, in questi mesi, non sono mancate le frizioni con la storica prof Alessandro Celentano, tanto che i due si sono ritrovati in diverse occasioni ai ferri corti.

Tensioni tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ad Amici 2022

Nel dettaglio, la presenza di Raimondo Todaro nel cast di Amici 2022 non è passata inosservata.

Prima le diatribe che ci sono state tra l'insegnante di ballo e Milly Carlucci, delusa dalla scelta di Todaro di abbandonare il cast di Ballando con le stelle per debuttare nel talent show di Maria De Filippi.

Poi, una volta entrato nella scuola, Todaro si è ritrovato subito ai ferri corti con la prof Alessandra Celentano.

Le tensioni tra i due non sono mancate e, soprattutto in queste settimane che precedono l'inizio del serale, caratterizzate dalla scelta dei concorrenti che accederanno al serale di Amici 2022, si sono ritrovati l'uno contro l'altro.

Retroscena Amici 2022, Raimondo Todaro rischierebbe il posto nel cast

Tra Todaro e la prof Celentano sono volate parole grosse e talvolta anche degli insulti del tipo "tu non capisci un c...".

Un clima teso quindi, quello che ci sarebbe tra i due prof di Amici anche se, stando ad un retroscena riportato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ad avere la peggio potrebbe essere Raimondo Todaro.

"A lui non conviene mettersi contro Alessandra, perché così facendo rischia il posto. E' già successo a tanti prima di lui", ha svelato un insider al settimanale riportando così questa informazione sul dietro le quinte del talent show.

Le prime anticipazioni sul serale di Amici 21: da marzo il ritorno in prime time su Canale 5

In attesa di scoprire come si evolverà tale situazione legata al futuro di Raimondo Todaro nel cast di Amici, emergono le prime anticipazioni sul serale di questa ventunesima edizione.

Il talent show di Maria De Filippi tornerà in onda in prima serata a partire da marzo: la puntata d'esordio sarebbe fissata per sabato 19, come sempre dalle 21.30 circa su Canale 5.

Anche quest'anno, come è già successo con le passate edizioni, Amici non dovrebbe andare in onda in diretta televisiva bensì in differita. Le puntate, quindi, potrebbero essere registrate con uno/due giorni di anticipo rispetto alla messa in onda del sabato sera, come è accaduto lo scorso anno.