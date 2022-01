La notizia era già nell'aria, ma ora pare possa essere confermata: alcuni ballerini professionisti del talent Amici sarebbero risultati positivi al Covid-19. Per questo motivo la puntata prevista per domenica 30 gennaio non andrà in onda, ma al suo posto verrà trasmesso uno speciale sul programma. L'annullamento della registrazione prevista per ieri, mercoledì 26 gennaio, aveva allarmato i fan. Si ipotizzava che la puntata potesse andare in onda in diretta o che potesse essere registrata tra venerdì 28 e sabato 29.

Nessuna puntata di Amici questa domenica 30 gennaio

È ufficiale, il Covid ha colpito anche il talent Amici di Maria De Filippi, imponendo lo stop della trasmissione. La notizia è trapelata da Dagospia. Inizialmente si temeva che fossero risultati positivi alcuni allievi della scuola, poi si è scoperto che a quanto pare ad aver contratto il Covid siano dei ballerini professionisti. Sul sito si legge: "Il virus sbarca ad Amici, causa Covid salta la puntata domenicale del talent di Maria De Filippi. Sono risultati positivi diversi ballerini professionisti, al suo posto uno speciale con montaggio e senza studio."

Nessun allievo della scuola è positivo al Covid

È stato anche chiarito che nessuno degli allievi della scuola ha contratto il Covid-19 (all'inizio si pensava questo a causa di alcuni fraintendimenti creati dal pubblico che doveva assistere alla registrazione).

Tutti vivono all'interno della scuola e sono al sicuro nella "bolla," in un contesto isolato rispetto agli altri. Le lezioni e le prove si tengono sempre in un ambiente sicuro, nel pieno rispetto delle norme atte a evitare il contagio. I nomi dei ballerini risultati positivi al Coronavirus non si conoscono. Sui social impazzano le ipotesi, ma per ora solo Andreas Muller, compagno dell'insegnante di danza Veronica Peparini, ne ha parlato apertamente.

Il ballerino ha raccontato che dopo la positività di Veronica e sua figlia Olivia, sembrava che lui l'avesse scampata. Poi all'ultimo tampone di controllo, fatto per poter tornare a lavoro, ha scoperto di essere stato contagiato. La produzione ha deciso di fermare tutto per evitare il rischio di un focolaio all'interno della scuola.

Per ora invece nessuna notizia su quando verrà registrata la nuova di puntata del talent di Amici di Maria De Filippi. I fan del programma dovranno accontentarsi dello speciale in onda come già anticipato sempre domenica a partire dalle 14 su Canale 5.