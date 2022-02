Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni della nuova puntata, che verrà trasmessa su Rai1 giovedì 24 febbraio 2022 rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Beatrice deciderà di raggiungere Dante al Circolo per ringraziarlo. Nel frattempo Irene deciderà di portare la figlia a Milano per farla conoscere ad Agnese e Tina. La famiglia Amato sarà felice di trascorrere del tempo con la piccola Irene. Più tardi Adelaide sarà pronta per l'interrogatorio davanti al magistrato.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Adelaide si reca in questura

Nel corso del centoquattordicesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda il 24/2, Adelaide sarà pronta per sfidare un nuovo ostacolo: l'interrogatorio con il magistrato sulla scomparsa di Ravasi. A supportarla sarà Umberto che cercherà in tutti i modi di incoraggiare la cognata, come ha sempre fatto. Dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio, Anna deciderà di fare un grande passo con la figlia. La contabile porterà la piccola Irene a Milano per conoscere Agnese e Tina. Dopo aver trascorso del tempo a casa Amato, la giovane Imbriani porterà la figlia anche al grande magazzino, il suo posto di lavoro che è diventato anche la sua famiglia.

Le Veneri e il dottor Conti saranno felici di conoscere Irene e la omaggeranno di molti regali a marchio Paradiso. Ad essere super emozionato sarà anche Salvatore che non vedrà l'ora di godersi la fidanzata e la figlia all'interno dell'appartamento che ha appena acquistato.

Il Paradiso 6, Beatrice ringrazia Dante per l'aiuto ricevuto

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, rivelano nel dettaglio che Irene racconterà a Stefania e alle altre Veneri quanto scoperto su Rocco. Le commesse del grande magazzino non sapranno come gestire questa situazione perché temeranno di ferire la loro migliore amica.

Intanto all'interno del prestigioso locale milanese, Ferdinando farà una proposta di lavoro a Ludovica. Prima di prendere decisioni affrettate però, la contessina Brancia deciderà di parlarne con Marcello. Per la vice presidentessa del Circolo sarà molto importante avere il consenso del fidanzato, prima di commettere degli errori. Nel frattempo Beatrice deciderà di prendere l'iniziativa con il suo corteggiatore. Per ringraziare Romagnoli per averla aiutata con un piccolo problema in atelier, la mamma di Pietro e Serena si recherà al Circolo per incontrarlo. L'imprenditore americano rimarrà stupefatto quando verrà arrivare la signora Conti e non potrà fare a meno di complimentarsi con lei per l'eleganza e per il nobile gesto.