Lda, cantante protagonista di Amici di Maria De Filippi, ha registrato un nuovo record di ascolti su Spotify: ha superato quota 15 milioni di 14 milioni di stream con il singolo "Quello che fa male".

Ma non è l'unica novità che emerge dal daytime del talent, il 18enne partenopeo è infatti coinvolto in una sfida di inediti contro Luigi e Alex per un posto in rotazione radiofonica su Rtl.102.5. Convocato insieme al compagno di team Calma, intanto, Lda è stato esortato da Rudy Zerbi a dare il massimo impegno per l'ammissione al serale.

Intanto Anna Pettinelli ha messo in discussione Albe, facendogli sapere di non essere certa di confermarlo al serale.

Per il circuito danza, nella scuola hanno fatto ingresso tre nuovi allievi ballerini: Michele, Leonardo e John Erik. Intanto Serena ha accusato un malore, dopo essersi posizionata agli ultimi posti nella nuova classifica dei ballerini.

Nuovo traguardo per LDA

Si avvicina l'inizio del serale di Amici 21 in corso, previsto per il mese di marzo 2022, e intanto LDA ha raggiunto quota 15.877.572 di stream con il brano "Quello che fa male" su Spotify Italia. Un record che lo conferma come il concorrente cantante più ascoltato al talent di Canale 5.

Il giovane non può ancora però dirsi certo dell'accesso al serale. Dopo averlo convocato in sala-prove insieme a Calma, Rudy Zerbi ha infatti esortato entrambi gli allievi al massimo impegno, per un posto alla finale dello show: "Vi voglio portare insieme al serale, ma dovete aiutarmi.

Dovete aiutarvi. Vi voglio vedere concentrati".

Calma si è lasciato andare a un pianto liberatorio, ammettendo di non riuscire a sostenere il fatto di essere stato messo in discussione da Alex.

Quest'ultimo, in confidenza con i compagni di studio, ha contestato che Zerbi non metterebbe in conto l'ultimo posto nella classifica del televoto dei cantanti, dove figura Calma.

"A me piaceva l'idea di spegnere l'astio - ha dichiarato in lacrime Calma al talentscout- ma io pretendo onestà intellettuale. Stai pensando troppo a me, ma pensa a te stesso". Nello sfogo, ha raccontato di essere stato vittima di bullismo ai tempi delle scuole medie, quando in famiglia non viveva in condizioni agiate. Ha poi aggiunto che l'astio con Alex avrebbe rievocato in lui un senso di inadeguatezza.

A sostenerlo è stato Lda: "Gli fa molto onore. Io non ho mai subito quello che ha subito Calma.".

La nuova sfida di canto

LDA, Alex e Luigi sono intanto schierati l'uno contro l'altro nella nuova sfida dei singoli indetta sul sito Rtl.102.5 play. I radioascoltatori sono chiamati a esprimere una propria preferenza tra i rispettivi inediti dei cantanti in gara, ossia "Scusa", "Accade" e "Partirò da zero". Il brano vincitore si aggiudicherà un posto in rotazione radiofonica sulle frequenze di Rtl.102.5.

Nel frattempo, Albe è stato messo in discussione da Anna Pettinelli. Dopo averlo convocato in sala-prove, la conduttrice radiofonica di Rds ha esortato il pupillo a impegnarsi per confermarsi al serale, dal momento che la sua posizione alle nuove classifiche di canto, tra cui quella del televoto sui cantanti, non la entusiasmano: "La situazione è pesante, non so se portarti al serale o meno".

Anche Sissi non vive un momento facile. Convocata da Lorella Cuccarini in sala-prove, ha ammesso alla sua insegnante di non sostenere il peso delle critiche social.

Cosa cambia per il circuito ballo

Hanno nel frattempo avuto accesso ad Amici tre nuovi allievi ballerini. Michele, voluto da Alessandra Celentano, si è presentato come ballerino classico.

Leonardo, voluto sempre da Celentano, si è definito un latinista: "Ho iniziato a ballare a 7 anni. All'inizio volevo giocare a calcio e poi è scattata la passione per la danza. La passione è diventata difficile quando mi sono operato alla spalla. Non riuscirei a vedere la vita senza la danza. Io sono nato per la competizione".

Infine John Erik si è presentato come un ballerino hip-hop ed è seguito da Veronica Peparini: "Ho imparato a ballare da autodidatta.

Ho ballato anche per strada, al freddo, l'importante per me è ballare".

Intanto Serena è stata poco bene alla registrazione della 19^ puntata del talent, dopo la penultima posizione raggiunta nella classifica dei ballerini su Tecnica modern. Nel dettaglio, la ragazza ha accusato delle fitte all'addome, dopo essersi abbandonata a un pianto liberatorio a margine del piazzamento ottenuto al di sotto delle aspettative: "Con tutto quello che faccio, perché sono penultima?".