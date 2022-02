Mancano circa tre settimane all'inizio della fase serale di Amici: sabato 19 marzo, infatti, andrà in onda la prima puntata del talent-show che dallo scorso settembre sta facendo compagnia ai telespettatori in daytime e ogni domenica pomeriggio. In rete circola l'anticipazione sul numero di appuntamenti previsti in prime time: nove speciali con la finale prevista per il 14 maggio prossimo, giorno in cui sarà trasmessa la diretta dell'Eurovision Song Contest da Torino.

Informazioni sul prime time di Amici

Maria De Filippi l'ha confermato poco fa su Canale 5: domenica prossima, 6 marzo, andrà in onda l'ultimo speciale prima dell'inizio del serale.

Il debutto del prime time del popolare talent-show, dunque, è previsto per sabato 19 ma non si sa ancora se gli appuntamenti in questione saranno registrati oppure in diretta.

Una delle poche informazioni che sono trapelate fino a oggi sulla fase forse più importante del programma, riguarda il numero di settimane in cui farà compagnia ai telespettatori: le puntate in prima serata della ventunesima edizione, saranno nove.

Per poco più di due mesi, dunque, il format Mediaset animerà il sabato sera del pubblico a casa con esibizioni, confronti, sfide ed eliminazioni, il tutto commentato da una giuria della quale non si sa ancora nulla.

Il calendario della nuova fase di Amici

Come riporta nei dettagli Davide Maggio, il calendario dei prossimi appuntamenti con Amici è il seguente: domenica 6 marzo ultimo speciale con Maria De Filippi in studio, il 13 una puntata dedicata alla corsa al serale dei ragazzi che sono riusciti a ottenere la maglia d'oro, sabato 19 l'inizio del prime time attorno alle ore 21:20 circa.

Tra una settimana esatta, dunque, i professori dovranno decidere quanti e quali allievi promuovere alla prossima fase e dovranno sceglierli tra coloro che sono ancora in bilico per svariati motivi.

Attualmente, il cast che debutterà tra 20 giorni nella prima serata di Canale 5 è composto da nove talenti, quasi equamente divisi tra cantanti e ballerini.

Qualora gli insegnanti non dovessero scegliere di dire sì a tutti gli alunni della classe, la produzione ha posto a 14 il numero massimo di accessi, esattamente come un anno fa (se così fosse, quattro ragazzi sarebbero eliminati e cinque passerebbero al serale).

Chi parteciperà al serale di Amici

Visto che manca una sola puntata domenicale prima dell'inizio del serale, si può fare un piccolo bilancio di ciò che è accaduto ultimamente nella scuola, a partire dagli allievi che sono stati promossi dopo mesi di duro lavoro.

I primi a conquistare l'ambita maglia dorata, sono stati: i cantanti Alex e Sissi, i ballerini Dario e Michele (quest'ultimo a una sola settimana dal suo ingresso nella classe per volere della maestra Celentano).

La domenica successiva è toccato alla danzatrice Carola gioire per il sì della professoressa Alessandra, orgogliosa di aver sostenuto il suo talento da settembre ad oggi.

Nel corso dell'appuntamento che è andato in onda il 27 febbraio, invece, sono passati alla prossima fase del format altri quattro giovani artisti: i cantanti Aisha e Albe, i ballerini Serena e John Erik.

Se il prime time dovesse essere animato da un cast di 14 protagonisti, vuol dire che mancano solamente cinque maglie d'oro da assegnare e a contendersele sono in nove.

LDA, Luigi, Alice, Gio Montana, Calma, Crytical, Christian, Nunzio e Leonardo sono i talenti che non sanno ancora se parteciperanno o meno alla prima puntata serale del 19 marzo, ma scopriranno il loro destino nel corso della registrazione di sabato prossimo, l'ultima con il pubblico in studio e Maria De Filippi alla conduzione.