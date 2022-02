Incredibili novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Un posto al sole, che i telespettatori avranno modo di vedere dal 7 all'11 marzo sui teleschermi di Rai 3. Le trame dello sceneggiato raccontano che Patrizio Giordano sarà sempre più propenso a lasciare Napoli. Chiara Petrone, invece, vincerà uno scontro con il temutissimo Roberto Ferri.

Anticipazioni Un posto al sole, puntate 7-11 marzo: Patrizio vuole trasferirsi in un'altra località

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 7 a venerdì 11 marzo in prima visione sui teleschermi di Rai 3 annunciano inediti colpi di scena per gli amanti dello sceneggiato.

Scendendo nei dettagli, Patrizio si sentirà insoddisfatto del suo lavoro al Caffè Vulcano. Per questo motivo, il fratello di Diego penserà di trasferirsi in un'altra località per dare una svolta alla sua carriera da chef. Tuttavia, suo padre Raffaele non condividerà la scelta del figlio, mentre la madre Ornella apparirà molto più propensa. Ovviamente, tutto questo provocherà alcune tensioni tra i coniugi Giordano.

Chiara tiene testa a Roberto

Nelle puntate di Upas trasmesse dal 7 all'11 marzo sui teleschermi di Rai 3, i problemi di Chiara con la tossicodipendenza diventeranno sempre più evidenti. Nonostante questo, la giovane Petrone riuscirà ad avere successo sul lavoro. La ragazza, infatti, riuscirà a tenere testa a Roberto Ferri nonostante sia preda delle sostanze stupefacenti appena inalate.

Sarà in questo frangente che Nunzio capirà che Chiara fa ancora uso di droghe, tanto da esserne molto deluso.

Niko non vuole separarsi da Jimmy

Jimmy, invece, continuerà a essere al centro di una disputa tra Micaela e Niko. Il segreto del bambino, infatti, uscirà alla luce del sole grazie alla piccola Bianca. I condomini di Palazzo Palladini apprenderanno che Cirillo ha intenzione di portare suo figlio a Berlino con sé.

Neanche a dirlo, la decisione non sarà condivisa da Niko che non avrà nessuna intenzione di separarsi da Jimmy. Per questo motivo, il giovane avvocato chiederà l'aiuto dei suoi genitori per risolvere questa delicata situazione. In particolare, Renato metterà in azione un piano per risolvere il problema.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti della soap opera, le gemelle Micaela e Manuela provocheranno un grande terremoto in casa di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena. Cerruti incastrerà Guido e Mariella mentre Jimmy apparirà veramente indeciso se seguire la madre a Berlino o continuare a stare con Niko a Napoli. Infine Patrizio sarà sempre più infelice, tanto da meditare di abbandonare Napoli.