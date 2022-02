Si è da poco conclusa la registrazione della ventunesima puntata di Amici, quella che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 27 febbraio. Le prime anticipazioni che trapelano dagli studi Elios, riguardano le prove che i cantanti e i ballerini ancora in bilico hanno dovuto affrontare per cercare di conquistare la maglia dorata del serale. I tre tenori de Il Volo hanno giudicato la gara cover, mentre tre professionisti di danza hanno valutato le performance dei ragazzi, stilando classifiche decisive per il percorso di tutti.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Contrariamente a quello che si era vociferato nei giorni scorsi, la registrazione di Amici prevista per sabato 26 febbraio c'è stata.

Maria De Filippi ha condotto il terzultimo appuntamento settimanale con il suo talent-show prima dell'inizio del serale (si debutta il 19 marzo, dopo la fine di C'è posta per te), e sul web sono già disponibili le prime anticipazioni su quello che è successo in studio tra professori e allievi.

I cantanti che non hanno ancora ottenuto la maglia dorata (tutti tranne Alex e Sissi) hanno partecipato a due gare: quella cover giudicata da Ignazio, Piero e Gianluca de Il Volo, e quella tecnica davanti al maestro Adriano Pennino.

Come al solito, anche oggi sono state mostrate le classifiche specifiche e generali: gli ultimi classificati hanno rischiato l'eliminazione, i primi si sono presentati davanti al proprio insegnante di riferimento per sapere se continuano la corsa oppure se vengono promossi alla prossima fase del programma.

Ad ottenere il pass per la prossima fase della trasmissione Mediaset, sono stati Albe per il team di Anna Pettinelli e Aisha per la squadra di Lorella Cuccarini.

I giurati delle competizioni di danza ad Amici

Le anticipazioni che trapelano sui social dello speciale che sarà trasmesso su Canale 5 il 27 febbraio, fanno sapere che anche i ballerini hanno affrontato una gara davanti a tre giudici di altrettanti stili.

Emanuel Lo, Gabriele Rossi e Massimiliano Sodini hanno assegnato dei voti agli allievi che non sono ancora certi che parteciperanno al serale: esclusi da queste e da altre competizioni, i "magliati" Carola, Michele e Dario.

A ricevere il sì del proprio professore di riferimento nella categoria ballo, sono stati John Erik (alunno di Verona Peparini) e Serena (talento del team Capitanato da Raimondo Todaro).

La ventunesima puntata di Amici ha avuto molti ospiti: i tre tenori de Il Volo, i coreografi appena citati, il comico Enrico Brignano e i rappresentati di alcune radio italiane per ascoltare e valutare gli inediti dei cantanti della scuola.

Polemiche per la mancata doppia eliminazione ad Amici

La registrazione di Amici del 26 febbraio, arriva dopo due puntate del daytime che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori.

Per un paio di giorni, infatti, il pubblico di Canale 5 ha assistito a scene di pianti disperati alternati a rabbia con protagonisti sette allievi della scuola. Per qualche ora, infatti, gli addetti ai lavori hanno fatto credere a Crytical, Christian, Calma, Leonardo, Aisha, Nunzio ed LDA che due di loro sarebbero stati eliminati come provvedimento disciplinare.

Gli ultimi classificati di due gare (una di canto e una di ballo) estemporanee, avrebbero dovuto lasciare la scuola e i rinunciare al sogno di partecipare al serale.

Dopo aver fatto versare copiose lacrime ai ragazzi, Zerbi e Celentano li hanno informati del fatto che volevano solo dargli una lezione di vita, ovvero fargli capire quanto è importante il percorso che stanno affrontando e per questo devono onorarlo ogni giorno impegnandosi di più.