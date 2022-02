Cosmary non fa più parte della scuola di Amici 21: la ballerina è stata eliminata in seguito alla sconfitta in una sfida immediata voluta da Veronica Peparini che ha visto l'ingresso del ballerino John Erik. Non appena ha potuto riavere il suo cellulare, la danzatrice è tornata sui social per poter esprimere le emozioni che ha sentito durante il suo percorso breve ma molto intenso visto che, oltre a studiare la sua disciplina, ha anche conosciuto Alex con il quale ha instaurato un rapporto molto speciale. Cosmary, dimostrando ancora una volta la sua educazione e il suo rispetto, ha voluto ringraziare tutti, dalla maestra Alessandra Celentano a tutti i professionisti che l'hanno seguita durante le prove, tra cui anche Giulia Stabile e Giulia Pauselli che le hanno risposto con affetto.

I ringraziamenti social di Cosmary

'Non sarò mai grata abbastanza per la possibilità che mi è stata data, non smetterò mai di ringraziare la mia maestra Alessandra Celentano che nonostante i dubbi ha creduto in me', ha scritto Cosmary sul suo profilo Instagram dicendosi incredula per aver potuto prendere parte ad Amici anche se per un tempo molto limitato. 'Grazie a tutte le persone che si prendono cura di noi ragazzi in casetta, che senza farsi vedere fanno si che non ci manchi nulla', ha proseguito la ballerina taggando i coreografi che creano i passi giusti su ogni musica e le professioniste Stabile e Pauselli. La ragazza non ha di certo dimenticato nei suoi ringraziamenti Maria De Filippi che le ha dato la possibilità di esibirsi in una 'vetrina' televisiva di grande rilievo.

'Spero vi sia arrivata Cosmary al 100%, ho riso, ho pianto, sono rimasta in silenzio e urlato ma soprattutto ho trovato persone che non vedo l’ora di vivermi al di fuori di questo percorso', ha proseguito nel suo lungo post Cosmary che comunque ha sottolineato di non aver potuto dare il massimo nella sua ultima coreografia perché era stata poco bene.

'Ci ho messo tutta me stessa come in tutto il mio percorso, sfruttando e prendendo tutto ciò che questa scuola poteva darmi', ha precisato la giovane. 'Adesso io faccio il tifo per te Alex, sono qui, sempre, sai già tutto!', ha poi aggiunto la ballerina che ha specificato che di certo non si fermerà e continuerà a studiare per poter realizzare il suo obiettivo.

Stabile e Pauselli rispondono alla ballerina

Immediata è giunta la replica di Giulia Stabile, che nell'ultima settimana ha sostenuto senza tregua il suo fidanzato Sangiovanni che ha preso parte a Sanremo classificandosi quinto nella classifica finale. 'Grazie a te per aver dato il massimo in sala e aver ascoltato tutti i nostri consigli, in bocca al lupo per tutto, non smettere di studiare', ha scritto la vincitrice di Amici 20 che evidentemente è stata capace di instaurare un buon rapporto anche con i ragazzi della nuova edizione. Lo stesso ha fatto Pauselli, altra ballerina professionista del talent.

'Grazie di cuore per le tue parole', ha scritto la fidanzata di Marcello Sacchetta. Insomma, pare che Cosmary abbia lasciato il segno, soprattutto nel cuore di Alex: il cantante dovrà fare a meno di lei all'interno della scuola ma di certo se i due vorranno proseguire la conoscenza troveranno il modo di farlo fuori dalla casetta di Amici.