La ventunesima edizione di Amici ha visto sedersi tra i banchi della scuola un figlio d'arte. Si tratta di Luca D'Alessio, meglio conosciuto come LDA. Suo padre è il cantautore napoletano Gigi D'Alessio. Il suo percorso nel talent sta procedendo nel migliore dei modi. Luca piace e i suoi brani sono in vetta alle classifiche streaming, tanto che ha già conquistato il suo primo disco d'oro e di platino. In queste settimane però non si sono placate le polemiche su una possibile raccomandazione da parte di suo padre. Gigi D'Alessio raggiunto da Fanpage.it ha rotto il silenzio sulla questione.

Gigi D'Alessio: 'Non ho raccomandato mio figlio Luca'

Intervistato dal sito, Gigi D'Alessio ha dichiarato: "Se lo raccomandassi gli farei del male". E poi ancora, D'Alessio ha detto che tutti pensano "è figlio di...", ma lui non ha fatto nessuna telefonata. Il cantautore ha aggiunto che lo sta guardando e apprezzando senza invadere il suo campo, senza chiamare nessuno e fare niente. D'Alessio ha affermato: "È farina del suo sacco". Il padre di LDA ha detto che una sua raccomandazione non sarebbe giusta nei confronti degli altri allievi della scuola più famosa d'Italia. Gigi ha dichiarato che fare il cantante è un mestiere dove nessuno ti regala niente.

Le parole di Gigi D'Alessio per suo figlio Luca

Nella lunga intervista, Gigi D'Alessio ha avuto anche modo di dire la sua sul percorso del figlio. Il cantautore napoletano ha dichiarato di stare molto apprezzando l'esperienza di LDA nella scuola. Ha detto che deve avere le sue delusioni, le sue soddisfazioni e deve fare il suo percorso.

Gigi D'Alessio ha rivelato che non lo vede da mesi, da quando è entrato nel talent. Si è però detto contento del fatto che abbia imparato a cucinare e a rifarsi il letto perché Amici è anche una scuola di formazione. Gigi D'Alessio ha dichiarato che per lui è importante che stiano scoprendo Luca com'è. Poi ha anche affermato che lo vede crescere in modo sano.

Il successo di LDA: il primo disco di platino

Intanto, LDA è arrivato a un passo dal serale. Allievo di Rudy Zerbi, in questi mesi ha affrontato e superato diverse sfide. Molte sono state volute dalla professoressa Anna Pettinelli. La speaker radiofonica all'inizio del suo percorso nella scuola lo definì: "Gigi D'Alessio 2.0". Con tanti traguardi ancora da raggiungere, alcuni anche importanti sono già arrivati in queste settimane. Tra questi, oltre ai milioni di streaming su Spotify, anche il primo disco di platino. Molto apprezzato dal pubblico e con tantissimi fans, i suoi singoli sono balzati in vetta alla classifica FIMI. Tra i brani di successo: "Quello che fa male" e "Scusa".