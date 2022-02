Mahmood e Blanco hanno vinto la 72^ edizione del Festival di Sanremo con il brano Brividi. In un'intervista su Youtube con Red Ronnie, Morgan ha espresso un commento negativo sulla canzone sanremese. L'artista ha fatto sapere di non conoscere chi sia Blanco. In merito a Mahmood ha fatto sapere che non gli piacciono i versi che fa quando canta.

Il commento dell'artista

Marco Castoldi in arte Morgan ha spiegato di non avere mai ascoltato il brano di Mahmood e Blanco. Inoltre, l'artista ha sostenuto di non avere visto neanche la serata delle cover in cui i due artisti si sono esibiti sul palco dell'Ariston con il brano Il cielo in una stanza.

Nell'intervista, Castoldi ha chiesto a Ronnie chi sia Blanco. Dopo avere appreso che il 18enne è molto ascoltato sulla piattaforma Spotify, Morgan ha replicato con tono sarcastico: "Pensavo di presentare mia figlia l'anno prossimo al Festival. È nata nel 2021".

Dopo avere ascoltato Brividi, il diretto interessato ha ironizzato sul brano e sui due cantanti: "Se il loro pezzo è una battuta, sono veramente ironici". Poi, Morgan ha aggiunto: "È come se fossero delle caricature del canto".

La stoccata ad Alessandro Mahmood

Alessandro Mahmood ha partecipato ad X Factor. In passato anche Morgan ha ricoperto il ruolo di giudice in quel talent show. A tal proposito l'artista ha spiegato che se il cantante italo-egiziano fosse stato nella sua squadra lo avrebbe subito rimproverato: "Gli avrei detto di cominciare a togliere i versi che fa quando canta".

Tuttavia, l'ex leader dei Bluvertigo ha fatto sapere che se alla gente piace questa roba non può che accettare il parere dei telespettatori.

Non contento, Morgan ha rincarato la dose sui vincitori della kermesse canora. Il diretto interessato ha fatto sapere che i due artisti hanno portato il Fa minore sul palco dell'Ariston, ma siamo in un’epoca dove già è stata scoperta la ruota e il fuoco.

L'attacco alla kermesse canora

Prima di concludere l'intervista online con Red Ronnie, Morgan ha lanciato una stoccato alla kermesse. Scendendo nel dettaglio, il cantante ha criticato la vittoria di Mahmood e Blanco: "Vincono loro? Perfetto, sennò non sarebbe un Festival di m...".

Marco Castoldi ha spiegato che non c'è nulla di male ad attaccare la competizione canora.

L'artista ha fatto sapere che in Italia si ironizza su tutto, compresa l'elezione del Presidente della Repubblica. Dunque, si può ironizzare anche sul Festival. Infine, Morgan ha precisato di prendersi certe "libertà" con Amadeus (conduttore e direttore artistico della 72^ edizione) perché ha un grande senso dell'umorismo.