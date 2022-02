La ventunesima edizione di Amici sarà ricordata come una di quelle più fortunate per i sentimenti: sono tante, infatti, le coppie che si sono formate all'interno della casetta da settembre a oggi, tutte composte da un allievo di canto e uno di ballo. Nel giorno di San Valentino, dunque, tutti gli innamorati del cast hanno ricevuto oppure organizzato sorprese: Albe e Dario hanno cenato privatamente con Serena e Sissi, Crytical, Calma e Alex si son dovuti accontentare di video messaggi da parte delle loro dolci metà.

Aggiornamenti 'amorosi' dalla casa di Amici

Nonostante manchino poche settimane all'inizio del serale, la produzione di Amici non si è dimenticata di omaggiare una giornata molto importante per tutti gli innamorati: il 14 febbraio, San Valentino.

Durante il daytime che è andato in onda il 15 febbraio, i telespettatori sono stati aggiornati sulle reazioni che alcuni ragazzi hanno avuto quando gli sono stati recapitati dei regali da parte delle loro dolci metà.

Il primo ad emozionarsi per il video messaggio della propria fidanzata, è stato Calma; dopo è toccato a Crytical commuoversi per le belle parole con le quali la giovane Elena l'ha spronato a non mollare e a cercare anche in lei la forza di cui necessita per andare il più avanti possibile.

Un altro protagonista del talent-show che ha festeggiato questa giornata lontano dalla compagna, è Alex. Il cantante ha sorriso quando ha visto il peluche di koala che Cosmary gli ha mandato, e lo ha fatto ancora di più davanti alle fotografie di loro due insieme che erano presenti nel pacco.

"Ti amo piccolo", ha detto la ballerina nel filmato col quale ha augurato buon San Valentino al ragazzo che ha conosciuto nella casetta di Amici e al quale si è legata poco prima di essere eliminata con una sfida immediata.

Cenette romantiche ad Amici 21

Alla fine del daytime di Amici che è andato in onda il 15 febbraio, sono stati mostrati i festeggiamenti per San Valentino delle due coppie che ancora vivono nella casetta.

Albe e Dario, infatti, si sono prodigati per preparare una cena romantica a Serena e Sissi: quando le giovani sono rientrate dalle lezioni, hanno trovato le camere da letto adornate a festa e un tavolo per due su cui mangiare.

A commentare con ironia queste scene, è stata la single Carola che ha detto: "Quando un ragazzo farà per me una cosa del genere, me lo sposo".

Crisi profonda per LDA ad Amici

I romantici momenti dedicati alle coppie di Amici 21, non sono gli unici che sono stati trasmessi su Canale 5 martedì 15 febbraio.

L'inizio del daytime in questione, infatti, è stato dedicato alla profonda crisi che LDA sta vivendo da qualche tempo a questa parte. Il ragazzo si è sfogato con il professor Zerbi sul blocco che sente di avere tutte le volte che si trova sul palcoscenico.

Il giovane ha ammesso di sentire il peso del cognome che porta: "Essere il figlio di non è per niente facile. Sono 18 anni che mi sento giudicato perché mio padre è Gigi D'Alessio.

Se lui avesse fatto il medico e io avessi seguito le sue orme, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire".

Rudy ha cercato di spronare il proprio allievo a credere di più in sé stesso e nel successo che sta riscuotendo sin dall'inizio del percorso nella scuola. Luca, però, è apparso piuttosto provato dal risultato delle preferenze dei fan sugli inediti: il talento è stato battuto da Alex e non ne è affatto contento.

Per cercare di superare questo momento difficile, l'insegnante di canto ha chiesto ad LDA di cantare il suo nuovo brano e di pensare solamente alla musica e non a tutte le ansie che lo stanno bloccando in tutte le sue performance davanti al pubblico.