I colpi di scena al GF Vip non mancano mai e, in queste ultime ore, Jessica si è lasciata andare ad una confessione del tutto inaspettata.

La principessina, parlando con sua sorella Lulù, ha parlato dello scambio di alcuni messaggi che sarebbero avvenuti in confessionale assieme a Clarissa, l'altra principessina eliminata da un po' di mesi. Immediata la reazione della produzione che è subito corsa ai ripari, "censurando" la scena.

Jessica 'smaschera' gli autori del GF Vip: parla di scambio di messaggi con Clarissa

Nel dettaglio, Jessica e sua sorella Lulù si trovavano in cucina e la prima le stava raccontando cosa fosse accaduto in confessionale qualche minuto prima.

Ebbene, Jessica si è lasciata andare a qualche rivelazione di troppo, tale da costringere la regia del Grande Fratello Vip ad intervenire in seduta stante e a "censurare" la scena per evitare che parlasse troppo.

"Stavo parlando con Clari, si messaggiava con Clari live e mi diceva le sue risposte", ha rivelato Jessica all'interno della casa, riportando quello che era successo pochi minuti prima nel confessionale.

Immediata la reazione di Sophie che, trovandosi presente in quel momento, ha subito esclamato: "Clari?", con voce decisamente stupita, dato che la terza principessina Selassié è stata eliminata da un bel po' di tempo.

La regia del GF Vip interviene subito e 'censura' la rivelazione di Jessica

Insomma, stando a quanto riportato da Jessica avrebbe avuto modo di scambiarsi dei messaggi nel confessionale con sua sorella, il tutto attraverso gli autori del GF Vip che avrebbero fatto da tramite tra le due ragazze, riportando le risposte dell'una e dell'altra.

Ecco perché, nel momento in cui Jessica si è lasciata andare a questa confessione di troppo, la regia del reality show Mediaset guidato da Alfonso Signorini, ha dovuto intervenire in presa diretta, censurando la scena e togliendo l'audio della diretta che in quel momento stava andando in onda su Mediaset Extra e in streaming sul sito Mediaset.

Lulù in lizza come finalista del Grande Fratello Vip

In attesa di scoprire se verrà fatta chiarezza su questa situazione e se, magari, sarà proprio Clarissa sui social a spiegare come sono andate le cose, in vista della prossima puntata serale del GF Vip, una delle sorelle Selassié potrebbe approdare in finale.

Lulù, infatti, è attualmente al televoto assieme a Soleil Sorge e Katia Ricciarelli: sarà il pubblico da casa a decidere chi delle tre accederà alla finalissima di questa sesta edizione, assieme alla prima finalista Delia Duran. Il verdetto finale sarà svelato nel corso della puntata serale di giovedì 17 febbraio 2022.