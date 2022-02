Dalla Turchia arrivano nuovi retroscena sulla Serie TV di Disney Plus in cui sarà protagonista Can Yaman. Infatti, a breve, l'attore dovrebbe rientrare nella sua terra natia per iniziare le riprese, ma intorno al cast ci sono ancora molto dubbi. Secondo alcune indiscrezioni l'attore verrà affiancato da due protagoniste femminili, ma suoi possibili nomi vigila ancora il riserbo più assoluto.

Can Yaman presto in Turchia per le riprese della nuova serie di Disney Plus

Continuano a trapelare le indiscrezioni relative alla nuova serie di Disney Plus che vedrà come protagonista Can Yaman.

A quanto pare l'attore turco, dopo aver terminato le riprese di Viola come il mare, potrebbe volare presto in Turchia per le riprese del serial televisivo. Non si sa ancora nulla in merito agli altri protagonisti, ma a quanto pare Can potrebbe essere affiancato da due attrici, una turca e una straniera di "fama mondiale".

Le trattative per le protagoniste femminili sono ancora in corso e i nomi rimangono tuttora ignoti. Sembra che per la possibili scelte sia stato stilato un breve elenco e i nomi delle due protagoniste dovrebbero essere decisi entro febbraio. Con il cast al completo si potrà, poi, determinare l'allestimento del cast.

Un 2022 pieno di impegni per Can Yaman, con la serie Disney e le riprese di Sandokan

La nuova serie di Can Yaman per Disney Plus verrà diretta da Uluç Bayraktar, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Kerem Deren. Le riprese del serial televisivo si terranno in Turchia e dovrebbero durare circa quattro mesi. Si vocifera anche che Can e Demet Özdemir saranno tra i protagonisti dello spot della Disney per il lancio della piattaforma in Turchia.

Successivamente l'attore dovrebbe lasciare nuovamente la Turchia per dedicarsi alla produzione di Sandokan. Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese dovrebbero iniziare in estate e anche in questo caso dovrebbero durare circa quattro mesi e svolgersi tra le Filippine e la Thailandia. Il serial verrà prodotto da Lux Vide e molto probabilmente gli interni verranno girati nel set romano della casa di produzione.

L'11 marzo il debutto con Viola come il mare

Al momento Can Yaman, invece, si trova a Palermo per le riprese di Viola come il mare. Il set si fermerà nel capoluogo siciliano fino al 21 febbraio. Questa è la seconda tranche di riprese che viene effettuata in Sicilia, dopodiché i fan potranno finalmente assistere alla messa in onda.

Infatti la serie, che vede l'attore turco al fianco di Francesca Chillemi, verrà trasmessa da venerdì 11 marzo su Canale 5: dodici episodi che andranno in onda in sei prime serate. In occasione del debutto della serie, l'11 marzo Rtl 102,5, Radio Zeta e Rtl 102,5 News celebreranno il "Viola come il mare Day". Durante tutta la giornata, con alcuni speciali, verrà introdotta la serie attraverso anche la partecipazione diretta dei protagonisti.