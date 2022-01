Mentre è in corso la registrazione della sedicesima puntata di Amici, i fan sono stati aggiornati su due proposte spiazzanti che hanno fatto i professori Zerbi e Todaro. Il docente di canto ha chiesto alla produzione di poter cambiare le regole della gara interna che ogni settimana viene giudicata da un artista: l'ultimo in classifica potrebbe essere eliminato direttamente senza dover passare da una sfida. Raimondo, invece, ha chiesto che Christian e Cristiano si confrontino su due coreografie, dopodiché uno resta nella scuola e l'altro torna a casa.

Rivoluzione ad Amici per volere degli insegnanti

Il daytime di Amici che è andato in onda venerdì 14 gennaio, ha regalato parecchi colpi di scena. I ragazzi sono stati spiazzati da una proposta inaspettata di Rudy. In collegamento con la casetta, il professore ha informato gli allievi di ciò che ha chiesto ufficialmente alla produzione per la prossima puntata.

Zerbi vorrebbe che la classifica stilata ogni settimana da un giudice esterno, diventi determinante: anziché mettere in sfida gli ultimi due cantanti, il docente chiede che venga punito solo chi ottiene il voto più basso.

"Chiedo che l'ultimo in classifica non vada in sfida, ma venga eliminato definitivamente", ha fatto sapere il membro della commissione interna.

I protagonisti della ventunesima edizione del talent-show sono rimasti senza parole quando hanno scoperto che a partire da domenica prossima rischiano grosso: qualora la proposta di Rudy dovesse essere accettata, ci sarebbe almeno un'esclusione a settimana da qui all'inizio della fase serale.

Il confronto con Albe nella casetta di Amici

Rudy ha motivato questa sua particolare richiesta dicendo che è giusto che tutti gli allievi inizino a prendersi delle responsabilità: se un talento non convince l'ospite del giorno con la sua performance, secondo il professore è giusto che vada a casa.

Albe ha cercato di controbattere a quello che ha detto Zerbi specificando che i giudici che votano i ragazzi sono sempre diversi ed esprimono delle preferenze in base al gusto personale: "Non è bello andare via solo perché quel giorno ti ritrovi di fronte qualcuno a cui non piace il tuo genere".

Il docente di canto ha ricordato al rapper che al serale di Amici non ci arriveranno tutti quelli che attualmente sono nella scuola, quindi è più che corretto iniziare a fare una scrematura partendo dalle classifiche che vengono stilate ogni settimana sui cantanti.

Se questa proposta sarà accettata o meno dalla produzione, lo si scoprirà leggendo le anticipazioni della puntata che sarà registrata nel pomeriggio del 14 gennaio.

Danzatori in bilico ad Amici 21

Anche Raimondo ha deciso di stupire i telespettatori e gli allievi con una comunicazione inaspettata.

Con un video che è stato mostrato al termine del daytime del 14 gennaio, il professore di ballo ha chiesto ufficialmente alla produzione di poter mettere su un confronto decisivo tra due alunni che la maestra Celentano continua a paragonare.

"Chiedo che Christian e Cristiano facciano una sfida con un esito preciso. Un giudice esterno deciderà chi resta e chi viene eliminato", ha fatto sapere Todaro.

Insomma, due danzatori della classe potrebbero dover sostenere un faccia a faccia all'ultimo sangue: saranno gli autori di Amici a decidere se tutto questo accadrà realmente nel corso della registrazione del sedicesimo speciale.

La puntata che andrà in onda domenica 16 gennaio, dunque, si preannuncia imperdibile: tanti allievi sono in sfida, i cantanti rischiano grosso se la richiesta di Rudy dovesse essere accettata e almeno due ballerini potrebbero essere ad un passo dall'addio.