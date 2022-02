La serie tv Tempesta d'amore viene trasmessa tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity.

Le anticipazioni della fiction daily bavarese per il mese di marzo raccontano che il piano di Christoph per colpire Ariane, dopo essere stato scoperto, potrebbe far finire Saalfeld in prigione.

Erik, intanto, ricatterà il dr. Kamml, nel frattempo Selina sceglierà di lasciare Christoph e tornare con Cornelius.

Maja, infine, continuerà la relazione amorosa con Hannes, mentre Shirin sarà sempre più attratta da Florian.

Christoph potrebbe finire in prigione

Le trame tedesche della soap opera per le puntate in onda nel mese di marzo anticipano diversi sviluppi: dopo che il piano ordito da Christoph per colpire Ariane è venuto alla luce, l'uomo rischierà di finire in prigione.

Il padre di Tim aveva architettato un sordido stratagemma per far credere a Kalenberg che lei avesse un tumore maligno al cervello. Per riuscire in tale diabolico intento, l'albergatore si era servito del dr. Kamml, medico corrotto che gli aveva consigliato dei farmaci che dessero alla dark lady dei sintomi simili al male incurabile.

Saalfeld, quindi, aveva somministrato di nascosto ad Ariane tali farmaci e, quando la donna era oramai alle prese con i fastidiosi sintomi, il dr.

Kamml aveva dato alla stessa l'infausta diagnosi.

Con questa pantomima oramai scoperta, Christoph rischierà seriamente di andare in prigione e, come se non bastasse, dovrà anche fare i conti con l'indole vendicativa di Ariane.

Erik ricatterà il dr. Kamml

Gli spoiler bavaresi della soap (dal titolo originale Sturm der Liebe) per il mese di marzo svelano che Erik deciderà di dar manforte alla dark lady ricattando il dr.

Kamml.

Selina, intanto, prenderà l'inaspettata decisione di lasciare Christoph per tornare a formare una coppia con Cornelius. La goccia che farà traboccare il vaso per la madre di Maja sarà passare per bugiarda dinanzi alla polizia a causa delle reiterate menzogne dette da Saalfeld alle Forze dell'Ordine per insabbiare le proprie malefatte.

Cornelius, a sua volta, penserà di aver conquistato nuovamente l'ex moglie.

Shirin sarà sempre più attratta da Florian

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore per il mese di marzo riportano che il ritorno di Hannes a Bichlheim è avvenuto in un momento di profonda crisi tra Maja e Florian, così l'ex fidanzato della ragazza è riuscito facilmente a far breccia di nuovo nel suo cuore.

D'altro canto il guardiacaccia trascorrerà sempre più tempo con Shirin, ragazza che considera un'amica alla quale confidare le proprie paturnie sentimentali legate a Maja. Peccato, però, che Ceylan sarà attratta ogni giorno di più da Vogt.