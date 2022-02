Grandi emozioni durante la puntata di Amici 21 che è in onda domenica 13 febbraio. Tanti gli ospiti del talent: direttamente dal Festival di Sanremo, si sono esibiti Emma, la quale ha stilato anche una classifica cover dei ragazzi, Sangiovanni, Irama e Aka7even.

A stilare una classifica per ciò che riguarda la categoria ballo c'è stato anche Marcello Sacchetta, ex ballerino della scuola nonché presentato del day-time e volto storico del talent. Inaspettatamente, Marcello ha dato una notizia che ha riempito i fan di gioia: Giulia Pauselli è incinta.

Marcello Sacchetta: 'Divento papà'

La ballerina professionista di Amici 21 Giulia è in dolce attesa: la lieta notizia è stata data dal compagno Marcello Sacchetta, il quale ha condiviso con i telespettatori del talent il fatto che la compagna trentenne sta per donargli il primo figlio. Inutile sottolineare la gioia con cui i fan del programma e della coppia, sui social, hanno accolto la novità. La notizia era iniziata a circolare già ieri in serata, dopo la registrazione della puntata, avvenuta appunto sabato 12 febbraio.

'Papà', è stato subito appellato Marcello da Maria De Filippi. L'ex ballerino si è commosso e poi ha urlato: 'Divento papà', confermando di essere molto felice.

Poi la conduttrice ha rivelato un particolare sulla professionista Giulia Pauselli.

'Lei vuole ballare anche incinta', ha detto Maria, confermando la grande passione della giovane per la sua disciplina. 'Per me è una grande dimostrazione, lo spettacolo più bello che io possa mai vedere', ha poi detto Marcello, appoggiando così la sua compagna.

La storia della coppia

Fiorentina lei, napoletano lui, la coppia si è formata nel 2015 e da allora non si è più separata.

I due sono uniti e complici, come appare evidente anche dagli scatti e dalle dediche che condividono sui social. In un'intervista rilasciata nel 2019 al settimanale Chi, Marcello aveva dichiarato l'intenzione di allargare presto la famiglia e di voler convolare quanto prima a nozze. Adesso molto probabilmente il matrimonio dovrà attendere, ma intanto un erede è appunto già in arrivo.

La professionista del talent e il coreografo e ballerino vivono della stessa passione - la danza - cosa che ha reso il loro legame ancora più unico. Al momento non si sa ancora nulla dei particolari della gravidanza, che magari la coppia deciderà di condividere con i follower nei prossimi giorni.