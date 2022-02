Manca circa un mese all'inizio del serale di Amici, quindi sul web si rincorrono voci e indiscrezioni sul cast che Maria De Filippi sta mettendo su proprio in queste settimane. La curiosità dei fan è anche per la giuria che sarà chiamata a commentare e a votare le esibizioni degli allievi che riusciranno ad accedere al prime time nel corso dei prossimi speciali della domenica pomeriggio. Interpellato dai giornalisti su un suo possibile ritorno nel ruolo di giudice del talent-show che l'ha lanciato, Stefano De Martino ha detto che accetterebbe un'eventuale proposta che però non è ancora arrivata.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Sono solo quattro gli speciali domenicali di Amici che devono ancora andare in onda prima dell'inizio della fase serale, che dovrebbe debuttare nel sabato sera di metà marzo dopo la fine dell'edizione di C'è posta per te attualmente su Canale 5.

I professori hanno cominciato a promuovere alcuni allievi al prime time del talent-show, ma ancora non si conoscono gli altri membri del cast che animeranno le puntate che saranno trasmesse in primavera.

Qualora il meccanismo dovesse rimanere invariato rispetto a quello che ha riscosso grande successo un anno fa, c'è da aspettarsi che a breve Maria De Filippi presenti i giudici famosi che osserveranno, commenteranno e voteranno le esibizioni dei ragazzi in gara.

Ipotesi sulla giuria di Amici 2022

Nei mesi scorsi sono circolati i nomi di alcuni possibili giudici del serale di Amici (dal coreografo Garrison Rochelle all'attrice Greta Scarano), ma gli addetti ai lavori non si sono ancora esposti né per confermarli né per smentirli.

Anche per questo motivo, i giornalisti non escludono che nel cast del prime time che debutterà a metà marzo ci sia qualche vecchia conoscenza: è probabile che Maria De Filippi richiami qualche personaggio che un anno fa ha convinto nel ruolo di giudice.

In vista dell'esordio alla conduzione della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino ha rilasciato delle interviste e, tra le tante domande che gli sono state fatte, c'è anche quella sul possibile ritorno nel programma che l'ha scoperto e lanciato oltre 12 anni fa.

Quando gli è stato chiesto se rivestirebbe oppure no i panni di giurato del serale di Amici (dopo esserlo stato mesi fa con i colleghi Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto di Savoia), il presentatore Rai ha risposto: "Questa è una cosa che viene decisa a ridosso della partenza".

"In caso arrivasse la proposta, non potrei dire di no", ha concluso il napoletano.

I primi allievi di Amici che parteciperanno al serale

Prima di conoscere i nomi dei personaggi famosi che siederanno in giuria a partire da metà marzo, i fan di Amici scopriranno quelli di tutti gli allievi che riusciranno ad accedere alla fase più importante del programma Mediaset.

Ad oggi, venerdì 18 febbraio, sono quattro i talenti che hanno ottenuto il pass per la prima serata e si tratta di due cantanti e due ballerini.

A consegnare le prime maglie dorate ai ragazzi più meritevoli, sono stati: Lorella Cuccarini che ha premiato Sissi e Alex (sempre ai primi posti delle classifiche su gare di cover o inediti), Alessandra Celentano che ha detto sì al passaggio di Michele al prime time ad una sola settimana dal suo ingresso nella scuola, e Veronica Peparini che ha visto in Dario un danzatore già pronto per lo show del sabato sera.

Domani sarà registrato lo speciale che andrà in onda il 20 febbraio ed è ipotizzabile che altri alunni vengano promossi al serale dopo altre sfide, confronti e competizioni giudicate da esperti di canto e di ballo.