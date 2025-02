In Tradimento, quando Ozan rischierà la vita dopo essere stato coinvolto in una sparatoria, tutti correranno al suo capezzale. Tutti, a eccezione di uno: Tarik, che non verrà subito informato dell'accaduto. Sarà Nazan a recarsi nel suo albergo per raccontargli quanto successo. Tuttavia, la donna resterà profondamente disgustata dalla situazione che troverà, dal momento che sorprenderà Tarik in compagnia di una donna molto più giovane di lui, tanto da poter avere l’età di Oylum.

Ozan ferito in una sparatoria

Ozan resterà coinvolto in un brutto affare di Oltan, al punto che qualcuno gli sparerà sull'addome.

Il tutto avverrà in mezzo a una foresta e Ozan avrà giusto la forza di telefonare a Oltan per dirgli quanto successo. Spaventato dall'accaduto, Oltan allerterà subito i soccorsi, che arriveranno sul luogo dell'accaduto.

Il ragazzo verrà subito portato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. La polizia telefonerà Güzide per informarla di quanto accaduto e quando arriverà in ospedale avrà un duro confronto con Oltan. Non avrà nessuna intenzione di perdonarlo per quello che è accaduto a Ozan per causa sua. Sarà molto dura con lui, dicendogli che se il figlio non dovesse sopravvivere, se la dovrà vedere con lei.

Ozan in terapia intensiva

Una volta terminato l'intervento chirurgico, Ozan verrà trasferito in terapia intensiva.

Il medico parlerà con Güzide e Ümit, dicendo loro che il ragazzo è stato colpito dal proiettile alla mano, molto probabilmente l'ha messa sull'addome in un tentativo di difesa.

Il proiettile, però, ha oltrepassato la mano ed è finito sul fegato, danneggiandolo. Ora dovranno attendere almeno 24 ore per dichiarare Ozan fuori pericolo, proprio perché devono capire come il fegato risponde alle cure.

Tarik scopre la verità su Ozan da Nazan

Tutti correranno al capezzale di Ozan, non solo Güzide e Ümit, ma anche Oylum, Tolga, Nazan e Behram. A nessuno passerà per la mente di avvisare Tarik e sarà Nazan a farlo, ma non vorrà dirglielo al telefono, così si presenterà nell'albergo in cui alloggia. Salirà in camera e troverà Tarik in compagnia di una ragazza molto più giovane di lui.

Resterà schifata da ciò che ha visto.

"Hai ferito la tua famiglia solo per stare con delle ragazze che hanno l'età di tua figlia", dirà con disprezzo Nazan. Tarik reagirà in maniera stizzita: "Per caso sei venuta qui solo per insultarmi?".

A quel punto, Nazan gli svelerà la triste realtà: "Ozan è grave ed è ricoverato in terapia intensiva, e anche non si sa quando potrà essere dichiarato fuori pericolo. Sono venuta a dirtelo. Vai da lui se lo vuoi vedere almeno un'ultima volta". Tarik resterà senza parole davanti all'idea di poter perdere il figlio.