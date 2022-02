Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e le anticipazioni della puntata di domenica 13 febbraio rivelano che ci saranno dei colpi di scena in studio. Occhi puntati in primis sulle sfide che hanno visto protagonisti gli allievi rimasti in gara, pronti a conquistare l'accesso alla fase serale dello show Mediaset. In questa nuova puntata del talent c'è stato spazio per la proclamazione dei primi allievi ammessi al serale di quest'anno e tra questi spiccano Alex e Sissi. Occhi puntati anche su Albe che si è ritrovato a un passo dall'eliminazione definitiva.

Ecco chi va al serale: anticipazioni Amici 21 del 13 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 21 in onda domenica 13 febbraio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la proclamazione dei primi finalisti che accederanno allo show di punta. Quattro i concorrenti che, nel corso di questa nuova registrazione, hanno visto coronato il loro sogno. Trattasi di Alex, Sissi, Michele e Dario. Sono loro i primi quattro allievi che, da questo momento in poi, non saranno più a rischio eliminazione e quindi li vedremo nel corso dello show serale di questa edizione, in programma a partire da metà marzo nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Albe a rischio eliminazione da Amici 21

Questa settimana Albe si è ritrovato pericolosamente a rischio eliminazione. La sua prof Anna Pettinelli lo ha messo seriamente in discussione e, a inizio trasmissione, aveva fatto presente che se fosse stato ultimo nella classifica delle cover stilata da Emma Marrone, lo avrebbe fatto fuori dal talent show.

Tuttavia, Albe ha conquistato un 7,5 che gli è valso la penultima posizione in classifica e, di conseguenza, non è stato eliminato dal cast di Amici 21. Il ballerino Nunzio, invece, ha preso ufficialmente il posto di Mattia dopo la sua uscita dalla scuola a causa dell'infortunio. Occhi puntati anche sulla presenza in studio di Marcello Sacchetta che questa settimana ha stilato la classifica dei ballerini che sono rimasti nella scuola.

Giulia Pauselli aspetta un figlio: anticipazioni Amici 21 del 13 febbraio

Ma, soprattutto, Marcello ha dato un annuncio importante che lo riguarda: la sua compagna Giulia Pauselli, nonché ballerina del cast di Amici, è incinta del loro primo bambino. Inoltre, nel corso della registrazione di questa nuova puntata di Amici 21, si è parlato anche di Giulia Stabile, la ballerina professionista vincitrice della passata edizione, la quale non ha potuto esibirsi dal vivo in studio.

Il motivo? Giulia si è infortunata e di conseguenza sta riprendendo piano piano il suo percorso, motivo per il quale questa settimana non ha avuto performance in trasmissione. Tra gli ospiti in studio di questa domenica: Aka7even, Sangiovanni, Irama ed Emma Marrone.