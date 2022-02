La puntata numero 19 di Amici, sarà ricordata dai fan come quella in cui sono state assegnate le prime maglie del serale. Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios in queste ore, infatti, fanno sapere che quattro allievi hanno già la certezza di partecipare alla prossima fase del programma: si tratta dei cantanti Sissi e Alex e dei ballerini Dario e Michele. Vari gli ospiti da Sanremo: Emma, che ha anche giudicato la gara cover, Irama, Sangiovanni e Aka7even.

Colpi di scena negli studi di Amici

Manca circa un mese all'inizio del serale di Amici e oggi, sabato 12 febbraio, sono state assegnati i primi posti disponibili nel cast.

Gli spoiler della puntata che andrà in onda domani pomeriggio fanno sapere che le vari classifiche che sono state stilate sia dopo le gare di canto che dopo quelle di ballo, hanno permesso ai professori di emettere i primi verdetti. A ottenere il pass per il prime time del talent-show, sono stati quattro ragazzi che hanno sempre brillato nelle competizioni recenti e passate.

Sissi è la prima cantante che durante il 19° speciale ha convinto la commissione (9,5 da Emma) e soprattutto la propria docente Lorella Cuccarini: la giovane parteciperà certamente ad almeno uno degli appuntamenti in prima serata del format condotto da Maria De Filippi, così come il collega Alex. La graduatoria che è nata dai voti che la giurata Marrone ha assegnato nel corso della gara cover, ha aiutato molto l'allieva appena citata mentre ha "affossato" Alex e Luigi (7 ad entrambi), messi dalla pugliese agli ultimi posti per il malcontento del pubblico.

Due danzatori di Amici vanno avanti

Per quanto riguarda i ballerini, le anticipazioni della puntata di Amici del 13 febbraio fanno sapere che si sono cimentati con una gara che è stata giudicata da Marcello Sacchetta. Carola ha stupito i presenti per la sua versatilità: la giovane ha brillato nell'hip-hop, ricevendo i complimenti del giudice.

I voti che ha assegnato il coreografo sono serviti per permettere a due allievi di ottenere il pass per la fase serale: sono stati eletti migliori danzatori Dario (alunno di Veronica Peparini) e Michele (neo talento del team della maestra Alessandra Celentano).

La corsa di tutti gli altri ragazzi continua: mancano ancora quattro speciali domenicali prima dell'inizio del prime time, quindi chi non ha ancora la maglia dorata potrà conquistarla nelle prossime settimane dopo altre competizioni e graduatorie.

I protagonisti che si sono piazzati agli ultimi posti delle classifiche odierne, sono stati salvati dai loro docenti di riferimento, che sono gli unici a poter decidere l'eliminazione o la sostituzione di un cantante o ballerino della propria squadra. Raimondo Todaro ha potuto sostituire l'infortunato Mattia (che ha lasciato la scuola nei giorni scorsi) con il ballerino di latino-americano Nunzio: il giovane è nel cast ma entrerà in casetta a breve nel rispetto delle norme anti-Covid.

Il ritorno di tanti ex di Amici

Lo speciale di Amici 21 che andrà in onda su Canale 5 domenica 13 febbraio, vedrà il ritorno a "casa" di molti amati protagonisti delle precedenti edizioni. Dopo aver gareggiato al Festival di Sanremo, tanti ex allievi hanno accettato l'invito di Maria De Filippi per poter promuovere i loro nuovi brani all'interno degli studi tv che li hanno ospitati per mesi.

Emma Marrone è stata giudice della gara cover ma ha anche intonato il singolo "Ogni volta è così", mentre hanno solamente cantato Aka7even, Sangiovanni e Irama.

Pubblico in visibilio per tutti questi ospiti e per le loro interpretazioni dal vivo dei brani che hanno presentato durante la kermesse canora di Rai 1 condotta da Amadeus i primi di febbraio. Tornando al serale in partenza a metà marzo, ancora non si sa quanti talenti potranno parteciparvi: i protagonisti della classe attualmente sono 17, quindi non è da escludere che i professori decidano di fare una scrematura proprio in vista dell'esordio in prima serata (che potrebbe essere in diretta oppure registrato con qualche giorno d'anticipo).