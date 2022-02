Christian sta attraversando un momento particolare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Sente la mancanza del suo amico Mattia, uscito per un problema fisico, e questo lo fa sentire più solo. L'ingresso del nuovo ballerino Nunzio, che un tempo si era conteso l'entrata proprio con il suo amico, ha scatenato un lungo sfogo. Christian non accetta che venga data questa possibilità a quel ragazzo, che si è espresso male in passato contro l'insegnante Raimondo Todaro.

Christian si è sfogato con il maestro Todaro

Christian Stefanelli è uno dei ballerini di Amici 21 più amato in assoluto, ma in questo momento sta attraversando una crisi, dovuta anche alla mancanza del suo amico Mattia.

Quest'ultimo ha dovuto abbandonare la scuola a causa di un infortunio. Il suo banco è rimasto vuoto, per questo è stata data l'opportunità di entrare ad un altro ballerino, Nunzio. Il giovane a settembre aveva perso la sfida proprio con Mattia e sui social si era sfogato in modo molto duro contro l'insegnante Raimondo Todaro, che conosceva anche al di fuori della trasmissione. Il coreografo è passato oltre, ma Christian non riesce ad accettare che Nunzio sia stato ammesso alla scuola al posto di Mattia e si è sfogato proprio con l'insegnante, spiegando di voler dire in faccia al ballerino tutto quello che pensa di lui e di come si è comportato.

La spiegazione in puntata

Nella puntata di Amici andata in onda domenica 13 febbraio, si è parlato dell'argomento.

Raimondo Todaro è stato molto comprensivo nei confronti di Nunzio e questo non è piaciuto a Christian. Nunzio ha dichiarato che non si aspettava che l'insegnante affidasse la decisione ad una commissione esterna, ma Maria De Filippi ha spiegato che è stata una scelta della trasmissione, perché lo aveva chiesto Mattia. La conduttrice ha spiegato che la scelta è stata presa perché se Raimondo avesse scelto Nunzio il pubblico avrebbe pensato che il motivo era perché si conoscevano anche fuori e che se, invece, avesse scelto Mattia, probabilmente il ballerino non l'avrebbe presa bene.

Todaro ha precisato che Mattia era stato molto più bravo e che conoscendo Nunzio si aspettava un atteggiamento diverso, più sportivo e consapevole. Il ragazzo ha chiesto scusa per le parole usate contro Todaro, ma Christian non riesce a spiegarsi con che coraggio si sia ripresentato.

La rabbia di Christian

Christian non è contento che Nunzio sia entrato al posto di Mattia, suo migliore amico all'interno del talent.

Il ragazzo sta vivendo dei momenti difficili dopo l'uscita dell'amico e sta vivendo questo ingresso molto male. "Ha mancato di rispetto" ha spiegato Christian, sottolineando che lo ha fatto sia nei confronti di Mattia che di Raimondo Todaro. "Con che coraggio si è ripresentato" ha chiesto all'insegnante, spiegando di non capire per quale motivo è tornato dopo tutto quello che ha scritto su di lui. Christian si sente giù di morale perché Mattia non è più con lui e perché non si è esibito durante la puntata. L'arrivo di Nunzio è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. "Non mi attacco a quelle cose" ha detto Todaro, sottolineando che sa che il ballerino ha sbagliato nei suoi confronti e che è giusto che lui dica quello che pensa, senza però pensare che Nunzio sia un sostituto di Mattia. "Vorrei che chiedesse scusa" ha spiegato Christian, dicendo che al suo posto non si sarebbe ripresentato dopo aver fatto una cosa del genere.