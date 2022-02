Grandi colpi di scena nel corso dell'ultima puntata del daytime di Amici 21, dove è arrivato l'atteso verdetto finale sulle sorti del ballerino Mattia, tra i volti più chiacchierati di questa edizione.

Nelle scorse settimane, in seguito ad un infortunio, Mattia era stato costretto a mettere in stand-by il suo percorso all'interno della scuola: in queste ore, il prof Raimondo Todaro ha comunicato all'allievo il responso medico e, l'esito finale per il ballerino, non è stato affatto dei migliori.

Arriva il responso medico su Mattia ad Amici 21

Nel dettaglio, in seguito ad un infortunio avvenuto all'interno della scuola di Amici 21, Mattia fu costretto a stare fuori dal giochi per un paio di settimane.

Intanto, però, la prof Celentano aveva colto la palla al balzo per puntare il dito contro l'allievo e chiede che fosse sostituito con altri ballerini, dato che per lei non meritava di essere tra gli allievi di questa ventunesima edizione.

Il ballerino venne così sotto torchio dalla prof Celentano anche se, il suo protettore Raimondo Todaro, non ha mai voluto eliminarlo definitivamente dal cast della trasmissione Mediaset, neppure dopo l'infortunio. Il motivo? Credeva in lui e prima di giungere a conclusioni affrettate ha voluto attendere il verdetto finale del medico.

Ebbene, questo verdetto è stato comunicato nel corso della puntata del daytime di Amici 21 trasmessa questo pomeriggio su Canale 5.

Mattia costretto a lasciare la scuola di Amici 21

L'esito finale non è stato dei migliori, tanto che il prof Raimondo Todaro ha comunicato a Mattia che il suo percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi, è definitivamente finito.

Mattia è stato costretto così ad abbandonare definitivamente il cast di Amici 21 e, in quel momento, non ha trattenuto le lacrime e il dispiacere per questa brutta notizia che lo ha costretto a mettere da parte il suo sogno.

Subito dopo la puntata del daytime trasmessa oggi su Canale 5, Mattia ha avuto modo di parlare anche sui social e lo ha fatto con il primo post ufficiale Instagram, in cui ha rotto il silenzio su quanto è accaduto.

L'addio di Mattia ad Amici 21 e le parole social

"Il mio percorso quest'anno ad Amici finisce qua. Ho provato con tutte le mie forze a combattere un destino avverso che mi ha giocato un brutto scherzo, proprio quando il sogno della mia vita si era realizzato", ha scritto Mattia sui social senza nasconde il suo dispiacere per l'evolversi di questo percorso.

Mattia ha poi ringraziato tutta la grande famiglia di Amici, guidata da Maria De Filippi, ed ha fatto un grande in bocca al lupo a tutti i compagni che proseguiranno questa avventura fino al serale.