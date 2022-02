Nella giornata di sabato 12 febbraio si sono svolte le riprese della nuova puntata di Amici, che andrà in onda nel pomeriggio di domenica 13 febbraio su Canale 5.

Durante la registrazione del talent di Maria De Filippi sono stati resi noti i nomi dei primi allievi che avranno accesso al serale: Sissi, Dario e Michele. Inoltre, nel corso della 19^ puntata della trasmissione di Canale 5, alcuni storici partecipanti del talent sono tornati in studio come ospiti. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Emma Marrone è stata chiamata per valutare le esibizioni dei cantanti, inoltre sono tornati altri due ex allievi del programma: Sangiovanni e Aka 7even.

Amici 21: Sissi va al serale

Sissi ha ricevuto una buona notizia durante la registrazione di Amici di sabato 12 febbraio: la cantante è riuscita ad avere accesso anche alla fase finale del talent di Maria De Filippi.

Nelle ultime puntate del daytime andate in onda su Canale 5, la fidanzata di Dario aveva avuto una crisi e si era sfogata con Lorella Cuccarini. L'allieva del programma di Canale 5 aveva pianto di fronte alla sua insegnante e le aveva confidato di pensare di non essere apprezzata all'esterno della scuola, dopo aver letto le critiche che alcuni utenti le avevano scritto sui social. La professoressa l'aveva confortata prontamente.

Ora per Sissi è arrivata la conferma che il suo impegno è stato apprezzato dalla produzione e dagli insegnanti, i quali le hanno dato accesso al serale.

Anche Dario e Michele vanno al serale

Anche per Dario e Michele è arrivata la comunicazione di accesso alla fase finale del talent di Maria De Filippi.

Durante le riprese di Amici di sabato 12 febbraio, infatti, anche i due ballerini della scuola di Canale 5 hanno appreso che andranno al serale. Le maestre Peparini e Celentano, pertanto, hanno ognuna un allievo che si è già aggiudicato un posto per poter ambire a vincere la ventunesima edizione del talent show.

Michele, nonostante sia entrato da pochi giorni nella scuola, è riuscito a convincere gli insegnanti e, in particolar modo, Alessandra Celentano che l'ha scelto, dopo un casting con alcuni ballerini che volevano entrare nel programma.

Amici 21: Emma, Aka 7even e Sangiovanni ospiti in studio

Le anticipazioni delle riprese della puntata di Amici, che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 13 febbraio, inoltre, rivelano che tre ex allievi della scuola sono tornati in studio come ospiti.

Infatti Aka 7even, Sangiovanni ed Emma hanno preso parte alle riprese del talent di Maria De Filippi in qualità di ospiti.

Inoltre Emma ha avuto anche il compito di valutare le esibizioni dei cantanti. Non resta che attendere la messa in onda della diciannovesima puntata di Amici, per scoprire ulteriori dettagli sulla trasmissione.