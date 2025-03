L'11 marzo è stata presentata una delle tre squadre che gareggeranno al serale di Amici: Pettinelli-Lettieri. Entrambe le insegnanti hanno elogiato i loro allievi e hanno messo in risalto quelli che sarebbero i punti di debolezza degli avversari. La docente di danza, ad esempio, ha trovato un difetto in tutti i ragazzi dei team rivali: Alessia sarebbe scattosa e forzata, Daniele e Chiara non trasmetterebbero emozioni, Asia sarebbe troppo giovane e Francesco potrebbe peccare in versatilità.

Il pensiero della docente di danza

L'unica novità tra le squadre del serale di Amici è rappresentata dal duo Pettinelli-Lettieri: il daytime dell'11 marzo, infatti, ha ufficializzato l'inizio della collaborazione tra Anna e Deborah nella nuova fase del talent.

Tutte e due le professoresse hanno analizzato i punti di forza e quelli di debolezza dei loro avversari e l'hanno fatto nel corso di un confronto che hanno avuto con i cinque componenti del loro team.

La docente di ballo ha riservato una critica a tutti i ragazzi che sfideranno Raffaella, Dandy e Francesca a partire dal 22 marzo.

"In Alessia manca il movimento fluido ed è scattosa, è forzata nelle facce, non ha un'espressività naturale. Chiara non è all'altezza delle sue doti. Daniele è bravo tecnicamente ma non arriva, Asia me la dimentico appena finisce di ballare e Francesco è bravissimo ma ho qualche dubbio sulla sua versatilità", ha detto Lettieri su tutti i danzatori che non fanno parte della sua squadra.

Le repliche di Alessia e di Chiara

Tutti gli allievi hanno avuto la possibilità di rispondere alle critiche della prof Lettieri.

Chiara, ad esempio, ha detto che il pensiero di Deborah non rispecchierebbe la realtà dei fatti: "Io non penso di essere dotatissima e poi cosa vuol dire che non sono all'altezza delle mie doti?".

Alessia ha preso più tempo per replicare alle frecciatine che le ha lanciato la docente di Amici: "Il mondo del latino sa, non è vero che il mio movimento non è fluido".

"Mi è sempre stata riconosciuta una naturalezza nell'espressività, per questo con la maestra Celentano stiamo lavorando nel renderla un po' più esagerata e forzata", ha aggiunto la titolare che al serale sarà sicuramente contrapposta all'altra latinista del cast, Raffaella.

Il parere degli spettatori

Le parole di Deborah Lettieri hanno colpito sia i ragazzi che i fan di Amici, tant'è che su X si possono trovare i commenti di chi ha guardato il daytime dell'11 marzo con molta attenzione.

"Ma sta fuori nel dire queste cose su Alessia?", "Fa ridere", "Non c'è una sola cosa che ha detto Deborah che corrisponda al vero", "Alessia l'ha asfaltata con classe", "Ma Deborah lo sa che Alessia è campionessa mondiale?", hanno scritto alcuni utenti.