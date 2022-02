Nella giornata di sabato 5 febbraio si sono svolte le riprese della diciottesima puntata di Amici. Nel corso della registrazione del talent show ci sono state novità e colpi di scena per quanto riguarda gli allievi della scuola di Maria De Filippi. Purtroppo, Cosmary non ce l'ha fatta a mantenere il suo banco nel talent show e ha dovuto lasciare la trasmissione. Leonardo, invece, è riuscito a ottenere il banco come ballerino di latino. Inoltre, Carlo Verdone è stato l'ospite che ha ascoltato le esibizioni dei cantanti e ha valutato le performance dei ragazzi, mettendo al primo posto Alex e Sissi.

Nel corso della puntata è tornata anche una vecchia conoscenza del programma: Anbeta.

Amici 21, riprese del 5 febbraio: Cosmary eliminata

Cosmary non ce l'ha fatta ed è stata eliminata durante la registrazione di sabato 5 febbraio. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che durante la puntata, soltanto la ballerina ha dovuto lasciare il banco nella scuola, mentre per gli altri allievi l'avventura nel talent di Maria De Filippi può continuare. L'alunna di Alessandra Celentano non è riuscita a conservare la felpa ed ha abbandonato i suoi compagni di classe.

Amici 21, anticipazioni domenica 6 febbraio: Luigi assente in studio

Inoltre, le indiscrezioni trapelate sul web riguardo le riprese della diciottesima puntata di Amici ci informano che erano presenti in studio tutti gli alunni, tranne Luigi.

Al momento, non è chiaro come mai il cantante della trasmissione di Canale 5 non sia stato seduto fra i banchi di scuola insieme agli altri ragazzi. Infatti, non è stata rivelata la motivazione per la quale l'allievo del talent non abbia preso parte alla registrazione e se abbia problemi di salute o se ci sia qualche altra motivazione dietro la sua assenza.

Amici 21, diciottesima puntata: Leonardo entra nella scuola

Inoltre, per quanto riguarda i casting di Alessandra Celentano, la ricerca di un ballerino di latino ha portato i suoi frutti. Infatti, Leonardo ha ottenuto il banco immediato, dal momento che non ha potuto sostenere la sfida contro Mattia. Nel frattempo, durante le riprese di Amici del 5 febbraio, Carlo Verdone è stato l'ospite che ha dovuto valutare i ragazzi della scuola.

L'attore romano ha dato dieci ad Alex e Sissi, mentre nell'ultima posizione è finito Crytical con otto. Nella puntata che andrà in onda domenica 6 febbraio, inoltre, sarà presente come ospite anche Anbeta. La prova Tim è stata vinta da Carola, mentre la prova Oreo è stata vinta da Christian. Non resta che attendere domenica 6 febbraio per scoprire ulteriori novità sugli allievi del talent di Canale 5 e per vedere la messa in onda della puntata in televisione.