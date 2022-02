Lo sceneggiato di origini turche Love is in the air prosegue la propria messa in onda in Italia con le vicende della sua seconda e ultima stagione. Nel corso della puntata che andrà in onda su Canale 5 il 25 febbraio 2022 dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ancora ignaro di ciò che sta accadendo all’Art Life, si farà convincere dalla moglie Eda Yildiz (Hande Erçel) ad affrontare un viaggio con lei e la signora Deniz Kolcu (Ayşe Akın).

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 25/02: Eda e Piril uniscono le forze per salvare l’azienda Art Life

Non mancheranno colpi di scena nella soap opera (conosciuta in patria col titolo di Sen Çal Kapimi) nel 207° episodio, in onda su Canale 5 venerdì 25 febbraio.

Dalle anticipazioni si evince che Eda e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) uniranno tutte le loro forze con l’obiettivo di riuscire a salvare l’azienda Art Life vicina al fallimento per un affare non andato in porto. Sia la moglie di Engin e la madre di Kiraz (Maya Başol), non faranno fatica a capire che l’unico modo per riuscire nel loro intento è quello di persuadere la signora Deniz a investire soldi nel progetto portuale che in precedenza ha proposto a Serkan, poiché è l’unica in grado di procurare all’Art Life un contratto vantaggioso.

A questo punto l’architetta paesaggista, non potendo raccontare al marito Serkan la verità sulla crisi della sua impresa, lo spingerà ad andare sull’isola in cui avranno luogo i lavori con la signora Deniz. Successivamente però Eda farà un passo indietro e, dopo un ripensamento, preferirà accompagnare il suo sposo.

Engin fraintende il malessere della moglie, Serkan accetta di partire con Deniz su consiglio di Eda

Nel contempo Piril non nasconderà il suo evidente turbamento per le sorti dell’Art Life, facendo il possibile per concludere l’affare in Qatar: purtroppo la fortuna non sarà dalla parte della donna, visto che i suoi sforzi saranno inutili.

Engin (Anıl İlter) finirà poi per fraintendere il malessere della sua amata.

Per terminare Serkan - ancora all’oscuro della grave situazione in cui si trova la sua società - ascolterà il suggerimento della moglie Eda di partire con la fastidiosa proprietaria dell’hotel per andare a Sile, dopo che la stessa ha pubblicato delle notizie false su una loro presunta relazione amorosa durante il suo viaggio di nozze: lo scopo del facoltoso imprenditore ovviamente sarà quello di concludere il contratto del porto.