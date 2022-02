Le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 febbraio 2022 fanno luce sulla ripresa di Thomas, che ormai è fuori pericolo dopo la delicata operazione al cervello. Ridge, parlando con lui, resterà però spiazzato dalla sua confessione e non saprà come farvi fronte. Nel frattempo, Liam continuerà a sentirsi tremendamente in colpa per il tradimento con Steffy. Hope non sa ancora nulla e, anzi, si complimenterà con lui per l'atteggiamento di grande vicinanza mostrato a Thomas in quelle ore drammatiche. Anche Steffy sarà in grande difficoltà con Finn, anch'esso ignaro di quanto successo alle sue spalle.

Beautiful, anticipazioni puntate italiane settimana 14-19 febbraio: la supplica di Steffy

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Beautiful, raccontano che Liam e Steffy avranno ancora modo di confrontarsi su quanto accaduto tra loro. Se il giovane Spencer sarà intenzionato a confessare tutto a Hope, Steffy sarà del parere opposto e farà promettere a Liam di tenere la bocca chiusa.

Non sarà facile per Liam mantenere la calma con Hope, che si complimenta con lui per la vicinanza mostrata a Thomas nei giorni in cui era ricoverato e tutti temevano per la sua vita. Come farà a mantenere il segreto, senza lasciarsi sfuggire nulla?

Ignara di quanto accaduto, Hope chiederà a Liam di rimanere con lei, ma la risposta titubante di Spencer la spiazzerà.

Ridge ha paura di perdere suo figlio

Continuando con le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana, Ridge si confiderà con Brooke, alla quale dirà di aver paura di perdere Thomas.

Brooke cercherà di fargli coraggio, rassicurandolo sul fatto che Thomas si è ripreso e che pare non sia più ossessionato da Hope. Anche tra loro due le cose vanno meglio, dopo la recente riconciliazione.

Ridge, però, resterà presto spiazzato dalla confessione di suo figlio.

La confessione di Thomas nelle nuove puntate di Beautiful

Steffy su sentirà molto in imbarazzo vicino a Finn, che non sa di essere stato tradito dalla donna che ama e che vorrebbe sposare. Nonostante ciò, i due passeranno la notte insieme ma non basterà per eliminare i sensi di colpa della giovane Forrester.

Infine, nelle puntate di Beautiful che andranno in onda la prossima settimana, Thomas spiazzerà suo padre con una confessione inaspettata: ama ancora Hope e farà di tutto per riaverla nella sua vita. Ridge capirà così che suo figlio è ancora ossessionato dalla giovane Logan, nonostante l'operazione al cervello sia riuscita alla perfezione.

Per non peggiorare ulteriormente la situazione, Ridge non farà parola con nessuno dell'inquietante ammissione di Thomas, sperando che non succeda nulla di irreparabile.