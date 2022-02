Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5 da lunedì 14 a sabato 19 febbraio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare Thomas confesserà a suo padre che prova ancora dei sentimenti per Hope. Nel mentre, Steffy supplicherà Liam di non confessare alla Logan di averla tradita. Nonostante ciò, entrambi si sentiranno molto in imbarazzo quando incontreranno i loro rispettivi compagni e non sapranno fino a quando riusciranno a mantenere il segreto.

Poco dopo, Steffy ringrazierà Finn per essersi preso cura di suo fratello. I due poi dichiareranno di amarsi e alla fine passeranno la notte insieme.

Thomas dirà a Ridge di essere ancora innamorato di Hope

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Thomas confesserà a suo padre Ridge Forrester che è ancora molto innamorato di Hope. Intanto, l'uomo sarà finalmente fuori pericolo grazie alla Logan e Finn che lo avranno portato tempestivamente in ospedale. Inoltre, in questa circostanza, Ridge, Steffy e Hope si confronteranno su quanto è accaduto allo stilista.

Poco dopo, Steffy supplicherà Liam di non dire nulla a Hope della notte di passione che hanno trascorso insieme, in quanto rischierebbero di distruggere l’equilibrio di tante persone a loro care.

Steffy sarà in imbarazzo con Finn

Intanto, i sensi di colpa di Liam emergeranno soprattutto quando si ritroverà a parlare con Hope. Allo stesso tempo, anche Steffy sarà molto in imbarazzo con il suo compagno Finn. Nel mentre, Logan dirà a Liam che si sarà comportato in modo meraviglioso da quando Thomas ha avuto un malore e lo ringrazierà per esserle stato accanto quando ha temuto di perdere lo stilista.

Spencer però avrà dei sensi di colpa per essere stato a letto con la sua ex moglie. Anche Steffy sembrerà in difficoltà e non saprà fino a quando riuscirà a tenere segreto questo tradimento.

Poco dopo, Ridge si sfogherà con Brooke ed esprimerà il dolore e la paura di perdere suo figlio. Intanto la giovane Forrester ringrazierà il suo compagno Finn per aver salvato la vita di suo fratello.

Il dottore dirà che non avrebbero potuto fare di più per lui, poi i due dichiareranno di amarsi e passeranno la notte insieme.

Thomas si riprenderà dopo l'intervento subito

Infine, Brooke e Ridge ripenseranno agli ultimi terribili fatti, ma sembrerà che finalmente ora tutto stia andando per il meglio. Thomas invece si riprenderà in ospedale e tutti saranno molto felici per lui.

Per quanto riguarda dal punto di vista lavorativo, Hope, Zoe e Zende si saranno organizzati molto bene in assenza di Thomas.