Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio su Rai 1, ci saranno tante novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Ezio andrà via di casa dopo aver saputo della falsa confessione di Veronica riguardo alla lettera. Poi l'uomo comunicherà alla donna di voler rimandare le nozze. Veronica sarà molto dispiaciuta per questa notizia, però accetterà il volere di Ezio. Quest'ultimo sarà felice che la donna abbia capito, ma ancora non si fiderà di lei.

Intanto, Vittorio proporrà a Tina di restare al magazzino. Lei sarà felicissima ma purtroppo questo invito sarà solo una scusa per far incontrare Amato con Sandro.

Ezio vorrà rimandare le nozze con Veronica

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, Ezio andrà via di casa dopo la falsa confessione di Veronica riguardo alla lettera. La donna a questo punto deciderà di affrontare Gloria di persona.

Intanto, le voci sull'assenza di Adelaide si faranno sempre più insistenti. Nel mentre, Dante e Fiorenza saranno pronti a colpire Umberto. Allo stesso tempo, al Paradiso si festeggerà San Valentino e Dante, per l'occasione, farà una sorpresa a Beatrice. Poco dopo, Ezio tornerà a casa e annuncerà a Veronica che vorrà rinviare il matrimonio.

Successivamente, Gemma vorrà confessare a Ezio di essere l'autrice della lettera, ma Veronica la fermerà. Invece, Umberto spronerà Flora ad accettare un invito a pranzo da parte di Dante. Ovviamente, Guarnieri vorrà che la ragazza capisca i piani dell'uomo.

Gloria ed Ezio saranno sempre più vicini

Intanto, Veronica vorrà recuperare il rapporto con Ezio, però rispetterà la sua decisione e annullerà le nozze.

L'uomo apprezzerà molto il gesto, ma non si fiderà ancora di lei.

Nel frattempo, Gloria soccorrerà una donna in travaglio e anche Ezio la aiuterà. Flora, invece, ammetterà si sentirsi legata a Umberto e tra i due accadrà qualcosa di molto inaspettato. Infatti, i due passeranno una notte di passione, ma poi, quando Flora si risveglierà, Guarnieri non ci sarà perché starà cercando Adelaide.

Poco dopo, Gloria ed Ezio saranno sempre più vicini. I sensi di colpa di Gemma intanto, aumenteranno ancora di più, anche perché aveva già saputo del matrimonio rimandato.

Nel mentre, Salvatore porterà Anna a vedere la casa che ha preso per loro due, poi in quella circostanza l'uomo le farà la proposta di matrimonio. Invece, Vittorio inviterà Tina a trascorrere la serata al Paradiso. Amato sarà felicissima della proposta del Conti, ma purtroppo per lei sarà solo una scusa, in quanto al grande magazzino ci sarà Sandro ad aspettarla.