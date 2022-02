Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5, da lunedì 21 a sabato 26 febbraio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, Steffy sarà molto felice della sua relazione con Finn, ma allo stesso tempo avrà dei sensi di colpa per la notte di passione con Liam. Allo stesso tempo quest'ultimo le dirà che non vorrà più vivere nella menzogna e che quindi vuole raccontare tutto ad Hope.

Steffy avrà i sensi di colpa per la notte di passione con Liam

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Hope Logan spiegherà a tutti gli altri cosa sarà successo a Thomas Forrester.

Nel mentre, Steffy si sentirà molto gratificata del suo attuale rapporto con Finn, ma nonostante ciò, la donna continuerà a vivere con il senso di colpa per la notte di passione passata con il suo ex marito Liam. Inoltre, la figlia di Ridge si sentirà ancora più male, quando Charlie riporterà in ufficio il famoso manichino con le sembianze di Hope.

Intanto, Carter, dovrà assolutamente trovare un sostituto per la gestione della fondazione Forrester durante l'assenza di Thomas. L'uomo rimarrà molto colpito per l'entusiasmo di Paris, che lavorerà in quel settore. Allo stesso tempo, Hope presenterà le nuove foto pubblicitarie alla sua sorellastra Steffy.

Liam non vorrà più vivere nella menzogna

Poco dopo, Hope dirà a Steffy che secondo il suo parere, lei Zende e Zoe costituiscono una risorsa ottima per la Forrester.

La stilista le darà ragione, soprattutto in questo momento così delicato in cui suo fratello dovrà stare a riposo a causa dell'intervento che ha subito.

Intanto, per il lavoro alla fondazione, Carter proporrà a Ridge di assumere Paris, ma il Forrester senior avrà dei dubbi e non accetterà subito l'idea dell'uomo, dicendo che vuol avere un po’ di tempo per pensarci.

Allo stesso tempo, Carter annuncerà a Zoe una sorpresa. Nel frattempo, anche tra Zende e Paris si verrà a creare una certa intesa.

Successivamente, Liam raggiungerà Hope e Steffy. Logan sarà felicissima che tra di loro il passato sarà alle spalle, ma poi quando la ragazza uscirà, Spencer dirà alla sorella di Thomas che non vuole più vivere nella menzogna e avrà deciso di confessare la loro notte di passione a Hope.

Invece, Ridge chiederà a Brooke di perdonare Thomas. In questo modo quest'ultimo potrà trascorrere il periodo di riposo a casa Forrester in tutta tranquillità.

Infine, Paris starà cercando lavoro e alla fine quasi sicuramente la Forrester non si lascerà scappare il giovane talento. Carter intanto sarà sempre più preso dalla relazione con Zoe.