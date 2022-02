Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che racconta gli amori e le passioni di alcune famiglie dell'alta moda di Los Angeles, gli Spencer, i Logan e i Forrester. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 21 al 26 febbraio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui sensi di colpa di Steffy e Liam per aver tradito i propri compagni, sul ritorno del manichino di Hope alla Forrester, sulle iniziative di Carter per trovare il candidato ideale per la fondazione, sull'avvicinamento di Paris e Zende, sul trasferimento di Thomas a villa Forrester e sulla sorpresa che riceverà Zoe.

Steffy si sente in colpa con Finn

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Hope spiegherà a tutti cosa è successo veramente a Thomas. Nel frattempo, Steffy si sentirà molto felice di avere al suo fianco Finn, nonostante si senta ancora in colpa per averlo tradito con Liam in precedenza. La costernazione della giovane crescerà notevolmente quando Charlie riporterà in ufficio il manichino con le sembianze di Hope, facendole ricordare le circostanze che l'hanno portata ad essere infedele al suo compagno. Carter sarà impegnato a trovare il candidato ideale per sostituirlo nella gestione della fondazione della Forrester Creation. Osservando diversi candidati, l'uomo rimarrà molto colpito dalla dinamicità di Paris e dalla sua competenza nel settore.

Paris e Zoe sempre più vicini

Hope mostrerà a Steffy le foto scattate per la nuova campagna pubblicitaria dell'azienda, riflettendo sull'ottimo lavoro svolto da Zoe e Zende nell'ultimo periodo. Steffy mostrerà lo stesso entusiasmo nel vedere il lavoro dei colleghi, soprattutto ora che Thomas non può lavorare per via del suo stato di salute.

Carter proporrà a Ridge di offrire a Paris la gestione della fondazione. Lo stilista non rifiuterà l'idea a priori ma chiederà al collega un po' di tempo per pensarci su. Nel frattempo, Zende e Paris saranno sempre più vicini, facendo crescere ogni giorno di più la loro intesa. Liam andrà a trovare Hope e Steffy alla Forrester, rendendo molto felice la moglie, sempre più entusiasta all'idea che loro tre siano riusciti finalmente a dimenticare il passato.

All'uscita di Hope, Liam si sentirà nuovamente travolto dai sensi di colpa e confesserà a Steffy di voler raccontare tutta la verità alla compagna. Ridge chiederà a Brooke di perdonare Thomas in modo che quest'ultimo possa trascorrere la sua convalescenza tranquillamente in casa Forrester. Carter sarà sempre più coinvolto nella sua relazione amorosa con Zoe, tanto da organizzarle una bella sorpresa.