Il presunto triangolo formato da Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi è tornato al centro del clamore mediatico. Nella prima puntata della nuova stagione de Le Iene, la showgirl sudamericana si è prestata a un gioco "Passaparolaccia". La 37enne ha parlato dell'attuale rapporto con l'ex marito. Poi, Belen ha fatto alcune rivelazioni sulla collega Marcuzzi.

Il commento sull'ex marito

Durante il gioco proposto a Le Iene, Belen si è raccontata. La diretta interessata nel vedere la foto dell'ex marito De Martino, ha rivelato di conoscerlo da 11 anni.

La showgirl ha ammesso che il conduttore partenopeo è stata la persona che più l'ha fatta soffrire in assoluto: "Penso che mi abbia tradito".

Tuttavia, la 37enne non ha nascosto di avere fatto soffrire Stefano. Se accetterebbe o meno un invito a cena dal 32enne campano? La più grande di casa Rodriguez ha chiosato: "Sì, rido perché c'ero a cena ieri". In merito a una domanda piccante su De Martino, Belen ha spiegato che tra i due c'è sempre stato un ottimo feeling sotto le lenzuola. Infine, la conduttrice de Le Iene ha ribadito che per Stefano ci sarà sempre come crede che De Martino ci sia sempre per lei.

La stoccata a Marcuzzi

Archiviato Stefano De Martino, Belen ha parlato del rapporto con Alessia Marcuzzi.

La showgirl ha spiegato di conoscere "La Pinella" da 10 anni. A tal proposito la 37enne ha rivelato un retroscena inedito: "Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente". Come spiegato da Belen, le due una volta erano molto amiche tanto da avere trascorso anche delle bellissime serate insieme.

Secondo Rodriguez, Alessia non ha bisogno di bere per "uscire fuori di sé" in quanto è una persona molto ironica.

Per la 37enne, la collega è molto bella esteticamente ma tra loro ci sono delle differenze. Prima di concludere sulla collega, Belen ha lanciato la bomba: "Non posso dire che sia sempre stata corretta con me". Per quanto riguarda un presunto flirt avuto con lo stesso uomo, la showgirl ha sviato il discorso: "Non lo so..."

'Emma Marrone? Ho sensi di colpa'

Prima di concludere il gioco "Passaparolaccia" Belen Rodriguez si è ritrovata a rispondere ad alcune domande su Emma Marrone.

La conduttrice argentina ha confidato di nutrire una grande stima per la cantante salentina. In merito alle vicende del passato, la 37enne ha affermato: "Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona". Come riferito dalla 37enne, all'epoca dei fatti - Stefano quando ha conosciuto Belen, era impegnato con Emma - le due donne non ebbero una vera discussione.

A distanza di tempo, Belen ha ammesso: "Abbiamo fatto la pace". Infine, la showgirl ha definito l'artista salentina una "donna con le p..."