Cambio programmazione per le reti Mediaset durante il mese di marzo 2022. Le novità riguarderanno sia la fascia di prima serata sia il daytime, dove ci saranno un po' di cambiamenti.

Occhi puntati, ad esempio, sulla chiusura del Grande Fratello Vip 6 che giungerà al termine, mentre il pomeridiano domenicale di Amici 21 non troverà più spazio in daytime, complice il debutto del talent show di Maria De Filippi in prima serata.

Chiude il Grande Fratello Vip 6: cambio programmazione Mediaset marzo 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il mese di marzo 2022 riguarderà la fascia di prima serata.

Il 14 marzo, infatti, andrà in onda l'ultima puntata del GF Vip su Canale 5, con la quale ci sarà la proclamazione del trionfatore assoluto.

Di conseguenza calerà il sipario su questa lunghissima sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini che, dal prossimo anno, potrebbe tornare alla sua vecchia formula con persone "Nip" (ossia sconosciute e non famose).

Intanto, però, dal 21 marzo debutterà un altro reality show nel prime time Mediaset.

Trattasi de L'Isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, la quale ospite nel programma Michelle Impossibile su Canale 5, ha dato appuntamento ai fan per il prossimo 21 marzo, con la prima puntata della nuova stagione dell'Isola.

Sospesa la puntata domenicale di Amici 21, ma torna il serale da marzo 2022

Novità anche per quanto riguarda le trasmissioni di Maria De Filippi. L'appuntamento della domenica pomeriggio con Amici 21, a partire da mese di marzo sarà cancellato dal palinsesto della rete ammiraglia.

Tale cambio programmazione coinciderà con il periodo di messa in onda del serale di questa ventunesima edizione di Amici che, proprio da marzo, tornerà in onda in prima serata su Canale 5 con le fasi conclusive dello show, che porteranno alla proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno.

La messa in onda del serale di Amici 21 è confermata di sabato sera e, per non inflazionare troppo lo show, anche quest'anno l'appuntamento della domenica pomeriggio verrà sospeso da marzo e sostituito da generici film che andranno a fare da traino all'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Gerry Scotti e Bonolis nella domenica sera di Canale 5: cambio programmazione Mediaset marzo

Novità anche per quanto riguarda la domenica sera di Canale 5, dove ci sarà spazio per il ritorno di un programma molto amato.

Trattasi de Lo Show dei record che torna sulle reti Mediaset dopo la parentesi Sky e, al timone della nuova edizione, ci sarà Gerry Scotti.

Terminato questo appuntamento, la domenica sera sarà nelle mani di Paolo Bonolis con le nuove puntate di Avanti un altro pure di sera.