Cambio programmazione in casa Rai per i mesi di marzo e aprile 2022. Le novità più importanti riguarderanno in primis la fascia del prime time, dove ci sarà spazio per l'uscita di scena di svariate fiction dal palinsesto ma anche per l'arrivo di tante altre.

A marzo, ad esempio, chiuderanno i battenti sia Lea - Un nuovo giorno, sia Doc - Nelle tue mani 2, ma ci sarà spazio anche per il debutto di Don Matteo 13 mentre ad aprile sarà la volta di Sopravvissuti, una nuova serie tv con Lino Guanciale che si preannuncia già molto attesa.

Chiudono Lea e Doc 2: cambio programmazione Rai marzo 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il mese di marzo riguarderà l'uscita di scena dal palinsesto di due fiction: Lea - Un nuovo giorno con Anna Valle che chiuderà i battenti il 1° marzo, mentre a metà mese sarà la volta di Doc - Nelle tue mani 2.

La serie medical con Luca Argentero, dopo l'atteso finale di questa seconda stagione, lascerà il testimone nelle mani di Don Matteo 13, la storica serie tv con Terence Hill, che quest'anno si ritroverà a condividere la scena con la new entry Raoul Bova.

Lino Guanciale protagonista di 'Noi' e 'Sopravvissuti' nel palinsesto Rai di marzo/aprile

Tra le novità di marzo, va segnalato il debutto di "Noi", una nuova serie in sei puntate che avrà come protagonista Lino Guanciale.

Sempre l'attore considerato ormai il "re Mida" della fiction Rai, sarà anche il protagonista di "Sopravvissuti", una nuova serie che andrà in onda ad aprile nel prime time del lunedì.

Chiude Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione aprile

Novità in arrivo anche per tutti gli appassionati e fan de Il Paradiso delle signore 6, la soap opera del pomeriggio, che si avvia verso il gran finale di stagione.

L'ultima puntata stagionale bde Il Paradiso 6 andrà in onda venerdì 29 aprile in prima visione assoluta su Rai 1. Dalla settimana successiva, ci sarà un cambio programmazione in daytime, dato che non ci saranno le repliche della soap con Vittorio Conti, bensì debutterà la nuova soap opera dal titolo "Sei Sorelle".

Le novità degli show Rai previsti: ecco cosa andrà in onda

Inoltre ci saranno dei cambi di programmazione anche nel venerdì sera di Rai 1 da aprile, quando è prevista la messa in onda dello show Ci vuole un fiore, condotto da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini.

A seguire, poi, sarà la volta di un nuovo talent show dal titolo The Band, condotto da Carlo Conti e dedicato proprio al mondo delle band italiane.

A maggio, invece, oltre alla finale dell'Eurovision Song Contest in onda da Torino è prevista anche la messa in onda di una serata evento dedicata al ricordo di Raffaella Carrà, prevista per sabato 21 maggio in prime time sulla rete ammiraglia della tv di Stato.