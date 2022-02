Alex Belli continua a sorprendere il pubblico del Grande Fratello Vip con i suoi modi di fare particolarmente teatrali. Dopo aver abbandonato la casa per la seconda volta, l'attore si è concesso una vacanza a Sharm el-Sheik, ma anche da lì continua a pensare alla sua Delia e alla loro storia d'amore. Belli ha mandato un messaggio molto speciale per sua moglie, che potrebbe esserle mostrato nella diretta di oggi, lunedì 28 febbraio.

Belli pensa ancora a Delia

Alex Belli è stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello Vip e continua a far parlare di sé anche ora che è uscito dalla casa per la seconda volta.

L'attore era rientrato per riconquistare la moglie Delia Duran, ma ha cercato anche in tutti i modi di spingere Soleil ad ammettere quello che provava per lui. Ora Alex si trova a Sharm el-Sheik, per una vacanza rilassante. Voleva staccare da tutto quello che è accaduto in questi mesi, ma non dimentica quello che lo aspetta in Italia. Il suo pensiero è per la moglie Delia Duran, a cui ha voluto regalare una dedica molto particolare, a distanza. Una dedica che sicuramente verrà mostrata alla donna durante la diretta di questa sera, lunedì 28 febbraio.

Alex Belli: 'Io sono con te'

"Non disperdere nel mare il nostro amore" ha scritto Alex Belli in un cartello che tiene stretto tra le mani, mente si trova nelle profondità del Mar Rosso.

"Io sono con te" ha aggiunto l'attore, che ha mostrato il cartello in versione subacquea, facendo una dedica davvero speciale a sua moglie Delia.

L'uomo ha postato il video sul suo profilo Instagram ed è stato travolto dai commenti. Indossando maschera e bombole, Belli ha deciso di mandare un messaggio a Delia, spiegandole che ovunque possa andare pensa sempre a lei.

Un modo per cercare di riconquistare la moglie anche a distanza, anche lontano dalla casa del Grande Fratello Vip, in cui ora la donna si trova in attesa della grande finale del 14 marzo. In molti hanno notato che questa volta, nel suo cartello, ha aggiunto anche la data, ovvero il 28 febbraio 2022, per essere più preciso. Un gesto probabilmente dovuto all'ultima dedica alla moglie, per cui non è stato creduto.

Delia non credeva ad Alex

Qualche giorno fa, Alex Belli ha condiviso un altro messaggio per sua moglie Delia. Un video in cui meditava nel deserto del Sinai. Le immagini sono state mostrate a Delia durante la diretta del Grande Fratello Vip, ma la donna aveva dichiarato di non credergli e aveva spiegato ad Alfonso Signorini che quel video le sembrava vecchio, risalente ad una vacanza che avevano fatto insieme.

In realtà, Alex non era presente in studio, per cui il suo viaggio sembrava reale. L'attore ha, quindi, ora deciso di scrivere anche la data in questa nuova dedica, in modo che Delia capisca che quello che sta facendo lo sta facendo nel presente.