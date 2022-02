Prosegue a marcia spedita la produzione delle nuove Serie TV di Disney Plus in Turchia. La società cinematografica sembra stia facendo le cose in grande e dopo aver reclutato i più grandi attori presenti nel mercato turco, pare che a breve potrebbe girare uno spot promozionale per il lancio della piattaforma digitale e tra i protagonisti potrebbero esserci Can Yaman, Demet Özdemir e Hande Erçel.

Il promo Disney con Can Yaman e Demet Özdemir

In Turchia Disney Plus continua a portare avanti i propri progetti per il lancio della piattaforma digitale nell'estate del 2022.

In queste ultime settimane è riuscita ad accaparrarsi i protagonisti di maggior risalto della scena televisiva e cinematografica turca e tra i nomi più conosciuti in Italia ci sono quelli di Can Yaman, Demet Özdemir e Hande Erçel.

Proprio per il lancio della piattaforma, la casa di produzione potrebbe girare a breve uno spot promozionale con tutti i protagonisti che attualmente hanno stretto un contratto con la Disney. Quindi a breve Can, Demet e Hande potrebbero ritrovarsi tutti nello stesso set.

Chi sarà la partner di Can Yaman nella serie di Disney Plus?

Intanto proseguono i preparativi per la produzione delle diverse serie. Nonostante tale notizia non sia stata ancora confermata dall'attore, a breve Can potrebbe volare in Turchia per girare la serie.

La Ay Yapım, la casa produttrice del serial televisivo, non ha ancora rivelato quale partner femminile affiancherà Can Yaman, al momento si sa solamente che si tratta di un'attrice di fama mondiale.

Pare che all'inizio la Disney stesse progettando di riunire Can Yaman insieme a Demet Özdemir, ma a quanto pare le trattative sarebbero saltate (indiscrezioni di cronaca rosa narrano che Demet non avrebbe voluto Can come partner).

Successivamente si è fatto anche il nome di Hande Erçel, ma anche in questo caso la contrattazione non sarebbe andata a buon fine.

Il successo di Bay Yanlış in Spagna

L'attore turco intanto continua il suo lavoro in Italia, Can Yaman debutterà l'11 marzo con Viola come il mare insieme a Francesca Chillemi. Intanto, però, sta riscuotendo un grosso successo in Spagna con un altro suo lavoro.

Da ottobre 2021 sul canale Nova sta andando in onda Bay Yanlış (che in Spagna è stato tradotto in El hombre equivocado, ndr) e a quanto pare sta ottenendo un discreto successo. Nella puntata andata in onda il 10 febbraio ha stabilito il record di ascolti con il 2,4% di share e 320.000 spettatori. Rispetto alla tv italiana possono sembrare dei numeri molto piccoli, ma il canale Nova ha uno share medio pari al 2,9%, quindi l'obbiettivo è stato più che raggiunto.

La serie che ha visto Can Yaman al fianco di Özge Gûrel non ha ottenuto in Turchia il successo sperato. Infatti, a causa dei non ottimi risultati d'ascolto, era stata chiusa al 14° episodio. Alcuni media avevano insinuato che la serie era troppo poco tradizionale e conservatrice rispetto alle altre "dizi".

Per esempio la ragazza protagonista, in questo Ezgi, è una donna indipendente, che non vive ancora con i genitori (come invece fa Sanem agli inizi n DayDreamer) e tutti questi fattori potrebbero aver portato all'insuccesso del serial.