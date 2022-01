L'arrivo di Disney Plus in Turchia sta scatenando il gossip all'interno del mercato delle Serie TV. La piattaforma è riuscita ad accaparrarsi dei personaggi del calibro di Demet Özdemir e Can Yaman, che in questi ultimi anni hanno fatto tanto parlare di sé. I loro fan hanno sognato di rivederli insieme in tv dopo il successo di DayDreamer e si vociferava che ciò sarebbe potuto accadere proprio in una serie della Disney, ma a quanto pare ciò non potrebbe avverarsi proprio per volere di Demet.

La nuova serie con Demet Özdemir

Continuano a trapelare le indiscrezioni sulla nuova serie che Demet Özdemir girerà per la piattaforma digitale Disney Plus.

Al momento si sanno pochissime cose: si intitolerà Dünya İle Benim Aramda, al suo fianco dovrebbe esserci Kerem Bürsin e le riprese dovrebbero iniziare a marzo. In realtà, però, pare che i casting per questa nuova dizi siano stati abbastanza movimentati.

Fino a ora si è parlato del rifiuto di Hande Erçel per il ruolo da protagonista a causa di una scena d'amore ambiziosa, ma negli ultimi giorni è spuntato anche il nome di Can Yaman. Ebbene sì, anche l'attore ha firmato un accordo con la piattaforma digitale e per tempo si è vociferato che i funzionari della Disney volessero ricreare in una serie la coppia d'oro di Erkenci Kuş (DayDreamer - Le Ali del sogno, ndr), ovvero Can e Demet, ma a quanto pare le cose sarebbero andate in maniera differente, proprio per andare incontro alle esigenze dell'attrice.

Demet Özdemir avrebbe rifiutato di lavorare con Can Yaman nella sua nuova serie

Recentemente alcuni indiscrezioni avevano rivelato che la coppia protagonista della nuova serie Disney sarebbe stata quella composta da Demet Özdemir e Can Yaman, ma le cose sarebbero andate diversamente proprio a causa dell'attrice. Rumor provenienti dai media turchi raccontano che Demet non avrebbe tanto gradito l'idea di lavorare nuovamente al fianco di Can Yaman e questa sua volontà avrebbe abbassato notevolmente la probabilità di rivedere la coppia di DayDreamer - Le ali del sogno nuovamente insieme.

Sta di fatto che Can Yaman, nonostante tutto, avrà la sua serie su Disney Plus. Malgrado in Italia si vociferi che l'attore farà parte del nuovo cast de L'Isola dei Famosi con un cachet da capogiro, la probabilità che tutto ciò accada è veramente bassa, visto che l'attore in primavera dovrebbe rientrare a Istanbul per iniziare le riprese di questa nuova serie.

Al momento si sa solamente che verrà prodotta da Ay Yapım, casa di produzione che negli anni ha sfornato tante serie tv di successo come Ada Masalı, mentre il regista dovrebbe essere Uluç Bayraktar. Per quanto riguarda la protagonista femminile della serie, invece, non si ancora nulla, anche se secondo la stampa turca Can Yaman potrebbe essere affiancato da un volto internazionale.