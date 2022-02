Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 febbraio, ci saranno importanti novità per i protagonisti della fiction. In particolar modo, Stefania scriverà un articolo sulla legge approvata per le donne e Marco si complimenterà con la giornalista. Purtroppo, però, Gemma ascolterà le lodi che il suo fidanzato farà alla sorellastra e sarà gelosa. Nel frattempo, Agnese tornerà da Roma con notizie poco rassicuranti su Rocco, ma Maria non sarà al corrente che il suo fidanzato si è innamorato di un’altra donna.

Anche Irene scoprirà la verità sul ciclista e sulla nuova fidanzata dell’ex magazziniere e non saprà se confessarlo alla sua amica.

Il Paradiso delle signore, episodi 22-23/2: Marco si complimenta con Stefania per un articolo

Stefania, oltre al lavoro come commessa de Il Paradiso delle signore, sta collaborando come giornalista alla rivista del negozio. Nel febbraio del 1963, anno in cui è ambientata la fiction di Rai 1, in Italia è entrata in vigore la legge che consentiva alle donne di accedere a tutte le cariche e a tutti gli impieghi. A tal proposito, la giovane Colombo scriverà un articolo sulla vicenda e le Veneri discuteranno del tema e dell’importante cambiamento appena approvato. L’articolo di Stefania susciterà ammirazione in Marco che, dopo aver letto quanto scritto dalla collega, si complimenterà con lei.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 22-23/2: Gemma è gelosa dei complimenti di Marco per Stefania

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che ci sarà un colpo di scena. Infatti, le parole di Marco nei confronti di Stefania non resteranno segrete. Infatti, Gemma ascolterà la conversazione fra il suo fidanzato e la sorellastra e nutrirà gelosia nei confronti della figlia di Ezio.

Purtroppo, però, le indiscrezioni trapelate in rete non indicano se la giovane Zanatta deciderà di vendicarsi per quanto accaduto o se lascerà correre la cosa.

Il Paradiso delle signore, puntate 22-23/2: Rocco ha una nuova fidanzata

Nelle puntate del 22 e 23 febbraio, inoltre, verranno trattate le vicende legate a Maria e Rocco.

Infatti, Agnese tornerà da Roma e comunicherà ai figli che il nipote ha un’altra fidanzata. Nel frattempo, Puglisi ignorerà quanto accadrà alle sue spalle e penserà che le cose con il futuro sposo vadano bene. Inoltre, anche Irene verrà a sapere che il ciclista ha voltato pagina con un’altra donna e sarà incerta se confessare a Maria quello che ha saputo sul suo compagno. Non resta che attendere i prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, per vedere come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1.