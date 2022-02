La quarta puntata di Doc – Nelle tue mani 2 non va in onda giovedì 3 febbraio 2022 perché su Rai 1 viene lasciato spazio a Sanremo. Gli episodi 7 e 8 dell'amata Serie TV con protagonista Luca Argentero non verranno dunque trasmessi per dare spazio al Festival della canzone italiana. I fan, intanto, sono in attesa dell'evolversi delle trame di Doc 2 e, in particolare, di arrivare alla verità sulla morte di Lorenzo Lazzarini. Tutti i nodi verranno sbrogliati proprio nella prossima puntata, nella quale verrà chiarito il significato dell'espressione 'cane blu'.

Un intero episodio verrà infatti dedicato alla pandemia e all'estrema sofferenza che ha causato anche al personale medico.

Cambio programmazione Rai: Doc Nelle Tue Mani non va in onda giovedì 3 febbraio

Dunque, gli affezionatissimi telespettatori di Doc 2 dovranno aspettare ancora un po' prima di vedere la quarta - imperdibile - puntata della serie TV con protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico che sta lottando per riavere ciò che gli spetta dopo un incidente che gli ha causato la perdita della memoria.

Ebbene sì, perché giovedì 3 febbraio 2022, su Rai 1 in prima serata, andrà in onda Sanremo. Insieme ad Amadeus, ci sarà Drusilla Foer. Nel corso della terza serata del Festival della canzone italiana, arriverà il giudizio del pubblico da casa, chiamato a votare le 25 canzoni in gara.

Gli ospiti saranno Roberto Saviano e Fiorello.

Per quanto riguarda la puntata di Doc 2 (la quarta, per la precisione) cancellata, niente paura: verrà recuperata sempre nella prima serata di Rai 1 del giovedì.

Doc 2: anticipazioni quarta puntata

Intanto, arrivano le anticipazioni della nuova puntata di Doc - Nelle tue Mani 2. Nel primo episodio, “Fare una scelta” si parlerà di Silvia, ex specializzanda di Fanti.

Grazie a questo caso, verranno a galla alcuni segreti sul passato di Enrico.

Intanto, Andrea viene messo come sempre in difficoltà da Caruso con i suoi test. Cresce invece la complicità tra Damiano e Giulia, custode del certificato medico di Lorenzo.

Grande attesa per l'episodio chiave della seconda stagione di Doc: “Cane blu”: tutti i segreti verranno finalmente a galla e si parlerà della tragedia che ha messo in ginocchio il personale medico e non solo.

Doc – Nelle tue mani 2 puntate, la programmazione

Viste le anticipazioni, la quarta puntata di Doc 2 non è da perdere. Si saprà la verità sul 'cane blu' e ogni segreto dello staff di Fanti verrà inesorabilmente alla luce. Gli episodi 7 e 8 di Doc - Nelle Tue Mani verranno mandati in onda giovedì 13 gennaio 2022, sempre nella prima serata di Rai 1 alle 21:25 circa.

Salvo cambi di palinsesto dell'ultimo minuto, le puntate saranno previste per ogni giovedì sera per un totale di 16 episodi, come sempre su Rai 1 e in replica su RaiPlay, dove verranno caricate dopo la messa in onda.