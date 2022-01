Continuano i misteri in Doc Nelle Tue Mani 2 con Luca Argentero in onda su Rai 1 riguardo la morte di Lorenzo Lazzarini, interpretato da Gianmarco Saurino nell’Ospedale Ambrosiano. Cosa è successo a Lorenzo in DOC? Nella prima puntata, l'amato medico ha perso la vita ma non sono affatto chiare le dinamiche. In un breve flashback, lo staff di Andrea Fanti cerca di salvargli la vita, ma qualcosa di ignoto aleggia sul reparto. Lo abbiamo visto nell'incubo di Fanti, che ha sognato di manomettere la bombola d'ossigeno del suo amico, poco prima che chiudesse gli occhi per sempre.

La situazione si complica quando si viene a sapere che Lorenzo era andato a lavorare con la febbre, infettando medici e pazienti. Giulia non ha stracciato il certificato che attestava lo stato febbrile di Lazzarini, documento che se arrivasse nelle mani sbagliate rischierebbe di rovinare carriera e vita dei responsabili. Un altro importante tassello è arrivato nella terza puntata di giovedì 27 gennaio, quando Fanti ha parlato di un segreto legato al 'cane blu'.

Doc 2: Andrea Fanti e Riccardo sul mistero del cane blu

Nella terza puntata, un riferimento segreto al “cane blu” complica ancora di più la situazione. A parlarne sono Riccardo (Pierpaolo Spollon) e Andrea Fanti. I due escludono gli altri medici dalla loro strana conversazione in codice, facendo chiaramente intendere di sapere qualcosa di molto importante.

Non si esclude che questo misterioso 'cane blu' sia Lorenzo e che la questione sia legata alla pandemia. La verità però è molto vicina, come ha dichiarato Gianmarco Saurino nelle sue recenti interviste. L'attore ha infatti affermato che tutta la dinamica sulla morte di Lorenzo verrà chiarita in una puntata speciale, nella quale si capirà che cosa è successo davvero a Lazzarini e se ci sono state inadempienze mediche.

Doc - nelle tue mani 2 anticipazioni terza puntata

La terza puntata di Doc 2 chiarirà molte questioni rimaste in sospeso. Nel primo episodio, Andrea verrà messo ancora in difficoltà da Caruso con i suoi test medici e questa volta non vorrà sentire ragioni. Intanto, anche Cecilia comincia a sospettare che il team di Fanti abbia qualcosa da nascondere e inizierà a indagare in merito.

Giulia e Damiano saranno sempre più vicini, stringendo un rapporto di grande complicità.

Nel secondo episodio, che si intitola proprio ''Cane blu'' verrà chiarito il mistero riguardo il nome in codice. Tutti i segreti verranno finalmente a galla, in una puntata speciale dedicata interamente alla pandemia. L'appuntamento è per il 10 febbraio, visto che verrà dato spazio a Sanremo nella prima serata di giovedì 3 febbraio.