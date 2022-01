Cambio di programmazione in casa Rai in vista dell'inizio del Festival di Sanremo. Anche Doc-Nelle tue mani subirà una variazione, visto che la quarta puntata della Serie TV con Luca Argentero, non andrà in onda giovedì 3 febbraio, ma verrà invece trasmessa la settimana successiva, ossia giovedì 10 febbraio.

Doc-Nelle tue mani non andrà in onda il 3 febbraio, al suo posto Sanremo 2022

Come succede ogni anno, nella settimana sanremese, i palinsesti delle varie emittenti televisive modificheranno la loro programmazione.

Rai 1 da martedì 1 e sino a sabato 5 febbraio vedrà ogni sera la messa in onda del Festival, condotto anche quest'anno da Amadeus.

Pertanto è ovvio che tutte le serie tv e i programmi in onda solitamente in prima serata sul primo canale subiranno uno stop di una settimana. È il caso anche della seconda stagione di Doc-Nelle Tue mani, la serie tv campioni di ascolti con protagonista Luca Argentero e Matilde Gioli.

Il medical drama, in onda solitamente nella prima serata del giovedì, non andrà quindi in onda il prossimo 3 febbraio.

Doc 2 tornerà su Rai 1 il 10 febbraio

La quarta puntata di Doc 2 dunque, a causa di Sanremo 2022, verrà spostata al 10 febbraio. I fan di Luca Argentero dovranno quindi pazientare ancora un po' prima di seguire le nuove vicende del dottor Andrea Fanti e di tutti i medici del policlinico ambrosiano.

Alla ripresa della messa in onda, i telespettatori scopriranno se e come Doc riuscirà nel suo intento di recuperare il suo posto da primario. Per lui ci saranno da superare ancora molti test ma non solo. Dovrà pure guardarsi le spalle da Cecilia Tedeschi.

Nel frattempo le prime tre puntate di Doc-Nelle tue mani sono disponibili sul sito Raiplay.

Luca Argentero, il Doc della tv sarà ospite a Sanremo 2022

In attesa di rivedere Doc in corsia, i telespettatori di Rai 1 ritroveranno il protagonista Luca Argentero proprio sul palco dell'Ariston in una delle cinque serate.

Amadeus infatti ha invitato sia l'attore piemontese, che Raoul Bova e Lino Guanciale come super ospiti della kermesse musicale, per promuovere le rispettive serie televisive.

Stando alle indiscrezioni i tre presenzieranno in tre serate diverse. Raoul Bova dovrebbe essere ospite nella prima serata, mentre Luca Argentero ci dovrebbe essere mercoledì 2 febbraio, infine Lino Guanciale dovrebbe essere salire sul palco durante la serata dedicata alle cover di giovedì 3 febbraio