La notizia che si attendeva da qualche giorno è finalmente arrivata: Demet Özdemir e Oğuzhan Koç diventeranno presto marito e moglie. A ufficializzarlo è stata la coppia stessa attraverso la stampa turca. Come avevano annunciato alcune indiscrezioni qualche giorno fa, il cantante turco ha chiesto la mano alla fidanzata durante una festa organizzata per la serata di San Valentino.

La proposta di nozze di Oğuzhan Koç a Demet Özdemir

Qualche giorno fa la giornalista Birsen Altuntaş l'aveva annunciato tra le pagine del suo sito: Oğuzhan Koç chiederà a Demet Özdemir di diventare sua moglie il giorno di San Valentino.

Tale indiscrezione si è avverata e a confermarla è stato il profilo social di 2. Sayfa, il programma sul mondo del Gossip in onda in Turchia su Tv8 e condotto da Müge Dağıstanlı Erdoğan e Gülşen Yüksel Salt.

Come annunciato dal post, Oğuzhan Koç ha organizzato une festa a sorpresa per chiedere la mano a Demet. Lei ha risposto di "sì" e il loro momento è stato accompagnato dalla canzone Dünyadan Uzak di Sakiler. Il post ha in allegato una foto in cui Demet e Oğuzhan sono abbracciati. Lei, con un elegante abito da sera nero, sfodera al dito un importante anello di fidanzamento.

I fan si dividono: non hanno gradito l'esclusiva della proposta di nozze data alla stampa

La notizia che Demet e Oğuzhan fossero tornati insieme era già nell'aria da diversi giorni, come la "sorpresa" che il cantante turco ha preparato per la sua futura moglie, una festa alla quale pare sia stata invitata non solo la stampa, ma anche i parenti e gli amici più cari della coppia.

Come hanno preso la notizia i fan? Sui social ci sono due scuole di pensiero. Alcuni sono contenti che i due, finalmente, convolino a nozze, mentre altri avrebbero preferito che fossero stati i diretti interessati ad annunciare le prossime nozze sui social e non lasciare l'esclusiva alla stampa.

La storia tra Demet e Oğuzhan

Un lieto fine arrivato dopo una crisi avvenuta alla fine del 2021. Pare che fosse stata una vacanza a Parigi a porre la rottura definitiva nella coppia. Infatti sembrerebbe che i due, ai tempi, abbiano deciso di separarsi dopo il rientro a Istanbul.

Sembra che Demet avesse chiesto a Oğuzhan di potersi prendere più tempo per se stessa, anche per stare accanto alla madre Ayşen Şener che in questo periodo non starebbe molto bene.

A quanto pare, però, non sono riusciti a stare lontani l'uno dell'altra, fino alla riconciliazione avvenuta poche settimane fa, che li ha portati prossimi alle nozze. Al momento i due non si sono ancora espressi in merito a ciò che è successo durante la serata di San Valentino, ma il mondo del gossip è pronto a cogliere ogni dettaglio di questa nuova favola d'amore.