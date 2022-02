La puntata del Grande Fratello Vip del 14 febbraio è stata ricca di discussioni e colpi di scena. Jessica Selassié e Delia Duran hanno litigato pesantemente a causa dell'interesse che entrambe avrebbero dei confronti di Barù. Tra le due si è intromessa Lucrezia Selassié per difendere la sorella, ma l'ira della principessina non si è placata, tanto che il battibecco si è protratto anche durante la pubblicità a causa delle continue urla di Delia. Secondo Lulù, Duran avrebbe baciato Barù soltanto per fare un dispetto alla sorella. Nel frattempo, oltre alla discussione con le due principesse, la modella venezuelana ha dovuto fare i conti con il rientro in casa del marito Alex Belli.

La voce di Delia fa arrabbiare Lulù

Dopo il triangolo amoroso tra Soleil, Alex e Delia, quest'ultima si starebbe dedicando a Barù. Il nipote di Costantino della Gherardesca, però, sarebbe conteso tra Duran e Jessica. Durante la puntata del GFVip del 14 febbraio, tra le due donne è scoppiata un'accesa lite e, a difesa della sorella, si è intromessa Lucrezia Selassié. A far andare in tilt la princess è stata la "voce da cornacchia" di Delia: "Smettila di urlare... mi dai fastidio... che voce squillante che hai... che loquacità... per carità questa qui non ce la faccio più".

Selassié e Duran continuano a litigare durante la pubblicità

L'ira della principessina non si è arrestata subito e durante la pubblicità le due donne hanno continuato a discutere in modo acceso: "Con mia sorella hai fatto una roba orrenda.

Hai proprio detto che hai baciato Barù apposta!". Secondo Lulù, Delia starebbe raccontando tante bugie, in primis su Alex, tanto che i vipponi non le crederebbero più. La moglie di Alex si è difesa affermando che, siccome tra Jessica e Barù non c'era niente di concreto, lei era libera di fare quello che voleva. Delia ha aggiunto, inoltre, di aver baciato l'uomo per vendicarsi di quando in un confessionale Jessica l'ha appellata "lecc...

cu... di Soleil Sorge". "Lei ha iniziato prima... non sono l'unica peccatrice qui dentro... io sono buona fino ad un certo punto", ha concluso Duran.

Il ritorno di Alex Belli

Il litigio con Lulù e Jessica non è stata l'unica cosa che ha dovuto affrontare la modella venezuelana: nella puntata del 14 febbraio è tornato in casa Alex Belli.

L'attore di CentoVetrine è rientrato nel Reality Show per avere un confronto con Duran e con Soleil Sorge. La permanenza di Belli in casa sarà di 4 puntate, ma Gabriele Parpiglia non ha escluso la possibilità di un prolungamento.

Nuova puntata giovedì 17 febbraio

È attesa una nuova puntata del GFVip giovedì 17 febbraio. Il consueto appuntamento del venerdì, quindi, è stato anticipato di un giorno. Al televoto per eleggere il secondo finalista ci sono: Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Lucrezia Selassié. Nella prossima puntata vedremo i risvolti del rientro in casa di Alex Belli e se sarà riuscito a chiarirsi le idee.