Cresce l'attesa per il gran finale di Doc 2 - Nelle tue mani, la fortunatissima fiction del giovedì sera di Rai 1 con protagonisti Luca Argentero e Giusy Buscemi. In queste prime settimane di messa in onda, la serie medical ha regalato ai fan numerosi colpi di scena e tanti altri ci saranno anche in vista del finale di questa seconda stagione.

Le anticipazioni legate all'ultima puntata di Doc 2 prevista a metà marzo 2022, rivelano che Andrea Fanti e la sua squadra di medici si ritroveranno a dover fare i conti con una nuova minaccia che renderà tutto complicato.

Anticipazioni Doc 2 ultima puntata: Andrea affronta un batterio pericoloso

Nel dettaglio, dopo aver combattuto contro la pandemia da Covid-19 che ha portato via per sempre l'amatissimo dottor Lorenzo Lazzarini (morto per lasciare la sua bombola di ossigeno ad un'altra paziente malata di Covid-19), le anticipazioni dell'ultima puntata di Doc 2 - Nelle tue mani, rivelano che Andrea Fanti dovrà combattere contro un altro batterio.

In vista del gran finale di questa seguitissima seconda stagione, l'equipe di medici guidata dal dottor Fanti, dovrà fare i conti con la presenza di un nuovo infido batterio che contagerà tutti i medici che lavorano con lui.

Un nuovo batterio, considerato molto aggressivo e altamente pericoloso, si diffonderà all'interno del reparto, costringendo Andrea e tutti i medici che lavorano con lui, a cambiare le loro priorità.

Andrea e i medici impegnati in una lotta contro il tempo

Le anticipazioni dell'ottava e ultima puntata di Doc 2 - Nelle tue mani, rivelano che tutti i medici si ritroveranno chiusi nel reparto e daranno il via a una vera e propria lotta contro il tempo, per cercare di fermare questo batterio infido e pericoloso che sta mettendo a rischio la loro incolumità.

Trattasi di un batterio multi-resistente, che ha contagiato tutta l'equipe di medici guidata da Andrea Fanti e che renderà tutto molto difficile.

Eppure, Andrea Fanti dopo giorni di quarantena forzata e dopo aver studiato questo nuovo batterio infido, arriverà a proporre la sua soluzione.

Giulia deve decidere se fidarsi di Andrea: anticipazioni Doc 2 ultima puntata

Gli spoiler dell'attesissima ultima puntata di Doc 2 - Nelle tue mani, rivelano che Andrea avanzerà la sua proposta: trattasi di una idea drastica e a tratti anche rischiosa per cercare di debellare questo batterio.

Tuttavia, per far sì che Andrea metti in pratica la sua idea, dovrà ricevere l'ok finale da Giulia, la quale dovrebbe fidarsi ciecamente dell'idea di Fanti.

Quale sarà a questo punto la decisione finale di Giulia? Accetterà la proposta avanzata da Andrea Fanti per bloccare questo batterio pericoloso oppure no? Lo scopriremo nell'ultima puntata di Doc 2, prevista a marzo su Rai 1.