Raffaella Fico continua a essere assente in studio al GF Vip. Da quando è stata eliminata dalla trasmissione Mediaset condotta da Alfonso Signorini, la showgirl napoletana ha preso parte a qualche puntata del prime time seduta nel parterre degli eliminati, dopodiché ha fatto perdere le sue tracce.

Raffaella non si è più presentata in studio e la sua assenza non è passata inosservata. A fare un po' di chiarezza, ci ha pensato l'autore del reality show Gabriele Parpiglia che ha spiegato come stanno le cose con la showgirl napoletana.

Raffaella Ficco ancora assente in studio al GF Vip

Nel dettaglio, già qualche settimana fa, Parpiglia aveva fatto sapere che Raffaella avesse comunicato alla produzione del GF Vip la sua intenzione di non partecipare più alle puntate serali in onda su Canale 5.

Il motivo? Secondo l'autore del reality show, Raffaella non avrebbe avuto piacere a essere presente in trasmissione.

Lei, però, a distanza di qualche settimana ha negato queste voci, aggiungendo che prima o poi sarebbe ritornata in studio al GF Vip.

Un ritorno che, tuttavia, non è mai avvenuto, dato che anche dopo il periodo natalizio, la showgirl napoletana non ha più preso parte alla trasmissione di Canale 5.

Gabriele Parpiglia smaschera Raffaella Fico

Ebbene, in una nuova diretta social di "Casa Chi", Gabriele Parpiglia ha nuovamente puntato il dito contro la showgirl napoletana, precisando ancora una volta a chiare lettere, che sarebbe stata lei a non voler più prendere parte alle puntate di prima serata del Grande Fratello Vip.

"Esclusa Raffaella Fico che ha proprio dichiarato: 'Non voglio avere più nulla a che fare con il GF Vip', questo sempre per omaggiare la bellezza del mondo dello spettacolo", ha dichiarato Parpiglia che non si è fatto problemi a puntare il dito contro la showgirl napoletano, rivelando pubblicamente quale sarebbe la verità dietro alla sua assenza in studio.

"Ecco, questa frase, rappresenta la gratitudine e la riconoscenza", ha aggiunto ancora Gabriele Parpiglia che non ha risparmiato la frecciatina al vetriolo contro Raffaella.

Perché ci sono degli ex concorrenti assenti in studio al Grande Fratello Vip

Tuttavia, Fico non è l'unica ex concorrente del GF Vip assente in studio nelle puntate del prime time.

Anche altri vipponi spesse volte non sono presenti in trasmissione ma, Parpiglia, ha spiegato che in questo caso non sarebbe una scelta dei diretti interessati, bensì si tratterebbe di un'esigenza legata dall'emergenza Covid.

Dato che sono parecchi i concorrenti esclusi, spesso si tende a farli ruotare così da evitare assembramenti in studio durante le puntate del prime time.