Si avvicina il gran finale di Doc 2 - Nelle tue mani, la seguitissima fiction del giovedì sera di Rai 1 con protagonista Luca Argentero, nei panni del dottor Andrea Fanti.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che le ultime puntate di questa seconda stagione saranno intense di colpi di scena e clamorose sorprese che non passeranno inosservate. Occhi puntati ancora sulle vicende di Andrea che, in questo finale della seconda stagione, si ritroverà a dover fare i conti con delle "minacce" che rischieranno di metterlo in cattiva luce.

Andrea Fanti alla resa dei conti finale: anticipazioni Doc 2 ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alle ultime puntate di Doc 2 rivelano che per Andrea arriverà il momento della resa dei conti finale, dato che c'è qualcosa che, fino ad oggi, non ha avuto il coraggio di confessare ancora alla sua squadra e quindi al suo reparto.

Il primo a fare una scoperta su Andrea, nel gran finale di questa seconda stagione, sarà Riccardo. Quest'ultimo si ritroverà di fronte ad una amara verità nei confronti di Fanti, tale da metterlo in profonda crisi e lasciarlo senza parole.

Ma non sarà solo Riccardo a "indagare" sul conto del medico protagonista di questa seconda stagione di Doc.

Andrea nasconde qualcosa alla sua squadra

Gli spoiler sulle ultime puntate della fiction, previste a marzo in prima serata su Rai 1, rivelano che anche Cecilia si ritroverà a fare i conti con una scoperta a dir poco clamorosa sul conto di Andrea Fanti, che non la lascerà senza parole.

Insomma Fanti non è stato sincero al 100% e nasconde un segreto, qualcosa di non detto che verrà a galla proprio in vista dell'ottava e ultima puntata di Doc 2.

Le anticipazioni sulla Serie TV Rai, infatti, rivelano che proprio nel corso dell'ultima puntata ci sarà quella che può essere considerata la resa dei conti finale di Andrea Fanti, che si ritroverà messo di fronte alle sue responsabilità e di conseguenza dovrà far chiarezza con se stesso e con le persone che gli stanno intorno.

Nel finale, Andrea farà una confessione dolorosa: anticipazioni Doc 2 ultime puntate

Nel gran finale di Doc 2 - Nelle tue mani, infatti, Andrea Fanti si ritroverà costretto a dover fare una confessione dolorosa e lo farà in presenza di tutto il suo reparto.

In questo modo, quindi, Fanti si libererà di quel peso e di quel segreto che ha portato dentro per tutto questo tempo e per lui sarà una sorta di liberazione.

Ma, le anticipazioni sull'ultima puntata di Doc 2, rivelano che non ci sarà tempo e modo per ragionare e riflettere a lungo su questa confessione dolorosa di Fanti.

La sua squadra e l'intero reparto, infatti, si ritroveranno a fare i conti con un'altra minaccia molto grave che rischierà di mettere in serio pericolo, la vita di tutti i medici che lavorano con Andrea.