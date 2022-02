Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore. La nuova puntata, che andrà in onda l'1 marzo 2022, sarà ricca di colpi di scena. A tenere banco sarà l'accordo tra Umberto e Dante. Quest'ultimo acquisterà le quote del Paradiso dopo aver ricattato il commendatore, diventando così il socio di Conti. Per giustificare il suo gesto, il commendatore racconterà ad Adelaide di aver venduto le quote dell'atelier per problemi connessi alla banca Guarnieri. Maria intanto scoprirà che Rocco ha un'altra ragazza. La signorina Puglisi sarà incredula nell'apprendere che sia Agnese che le sue amiche ne erano al corrente.

Ludovica invece si preparerà per entrare nell'affare con Romagnoli e Torrebruna.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Torrebruna affianca Ludovica

Le trame del centodiciassettesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso martedì 1 marzo 2022, rivelano che Umberto cederà al ricatto di Dante e darà delle indicazioni in più all'imprenditore americano circa le quote del grande magazzino. Romagnoli diventerà quindi socio di Vittorio ma rispetterà le condizioni dettate dal commendatore. Il padre di Marta metterà al corrente Adelaide su una porzione di verità: l'uomo racconterà di essere stato costretto a vendere le quote dell'atelier a fronte di alcuni problemi avuto alla banca Guarnieri.

La contessa conosce molto bene il cognato e farà fatica ad accettare quanto rivelato da Umberto. Temerà che questa volta ci sia qualcosa di molto importante dietro a questa vendita inaspettata. Nel frattempo al Circolo, Ludovica sarà entusiasta di rappresentare la madre e il patrigno negli affari con Dante. La contessa di Sant'Erasmo invece esprimerà la sue perplessità in merito.

A supportare la contessina Brancia sarà Torrebruna che non perderà l'occasione di avvicinarsi sempre di più alla fidanzata di Marcello.

Il Paradiso 6, Flora deve allontanarsi da Umberto

Nel corso della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda l'1 marzo su Rai1, Maria apprenderà tutta la verità su Rocco. Quest'ultimo infatti avrà una relazione con un'altra ragazza e lo avrà ammesso alla zia.

Anche Stefania, Irene e Dora erano al corrente del tradimento ma hanno fatto fatica a rivelarlo alla giovane sarta. Quest'ultima sarà sotto shock per quanto appreso e inizialmente si arrabbierà con le sue migliori amiche per averle tenuto nascosta la verità. Dopo aver trascorso la notte con Umberto, Flora non riuscirà a separarsi dal commendatore. L'arrivo inaspettato di Adelaide, costringerà alla stilista a dimenticare quanto accaduto con il padre di Marta.